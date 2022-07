Ropný gigant Shell vykázal rekordní zisk. Kvůli drahým energiím za to čelí kritice

Britská ropná společnost Shell ve druhém čtvrtletí meziročně zdvojnásobila upravený čistý zisk na rekordních 11,47 miliardy dolarů (276,1 miliardy korun). K růstu přispěly vysoké ceny ropy, marže rafinerií a solidní výsledky v obchodování s plynem. Podnik ale zároveň v Británii čelí kritice za to, že zatímco se těší vysokým ziskům, domácnosti platí rekordní účty za energie.

Shell, který o zisku informoval ve čtvrteční výsledkové zprávě, patří k největším energetickým skupinám světa, věnuje se těžbě ropy, zemního plynu i zpracování a distribuci těchto surovin. Rekord u čtvrtletního zisku pokořil jen tři měsíce po vytvoření předchozího rekordu - za první čtvrtletí měl upravený čistý zisk 9,13 miliardy dolarů, což byl tehdy také rekord.

Firma navzdory rekordním příjmům nezvýší dividendu, za druhé čtvrtletí tak opět vyplatí 25 centů na akcii. Shell za první pololetí odkoupil své akcie v objemu 8,5 miliardy dolarů a nyní vyhlásil na současné čtvrtletí další odkup, tentokrát za šest miliard dolarů.

Akcionářům tak vrací peníze jiným způsobem než přes výplatu dividend, u kterých musí uplatňovat srážkovou daň. Management potvrdil, že má v plánu akcionářům i nadále vracet nejméně 30 procent hotovosti, kterou vytvoří na provozní úrovni.

Firmy v odvětví těžby ropy a plynu od začátku pandemie v roce 2020 strádaly s tím, jak prudce klesla poptávka po cestování a řada firem byla nucena omezit aktivity. S ústupem pandemie se ale poptávka vrátila, válka na Ukrajině pak cenový růst ještě zvýraznila.

Řadě firem v tomto odvětví prudce vzrostly příjmy, za což teď čelí kritice. Některé vlády zvažují, že tyto mimořádné zisky zatíží daní a vybrané peníze použijí na pomoc domácnostem s úhradou výrazně vyšších nákladů na energie.

Částka 8,5 miliardy dolarů, kterou Shell v prvním pololetí použil na odkup akcií, pochází převážně z loňského prodeje aktivit v povrchové těžbě ve Spojených státech. Ty od něj za 9,5 miliardy dolarů koupil americký energetický koncern ConocoPhillips.

Výrazně vyšší zisky mají i další energetické firmy. Například norský Equinor zvýšil mimořádnou dividendu, kterou vyplácí nad rámec těch pravidelných, a zvýšil objem peněz určených na odkup vlastních akcií. Odkup zpravidla přispívá k růstu ceny akcií podniku na burze, protože se sníží počet akcií v oběhu a na jednu akcii pak vychází vyšší zisk.

Ceny ropy se ve druhém čtvrtletí držely nad 100 dolary za barel, severomořský Brent se v průměru prodával za 114 dolarů. Na začátku pandemie na jaře 2020 ceny spadly ke 20 dolarům za barel, nejbližší kontrakt na americkou lehkou ropu West Texas Intermediate dokonce tehdy spadl do záporných hodnot. To znamená, že prodejce kontraktu musel kupujícímu ještě zaplatit za to, že od něj kontrakt koupí. Jinak by musel ropu fyzicky převzít.