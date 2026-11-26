Rychle rostoucí investice do umělé inteligence (AI) zvyšují rizika pro finanční trhy. Upozornila na to ve čtvrtek britská centrální banka (BoE) ve své pololetní zprávě o finanční stabilitě. Zároveň AI a kvantové počítače posilují hrozbu kybernetických útoků, dodali centrální bankéři.
Technologické společnosti provozující rozsáhlou infrastrukturu datových center, takzvaní hyperscaleři, mají v současnosti vazby na finanční systém v objemu zhruba čtyř bilionů dolarů (89,2 bilionu korun).
Jejich financování se rychle rozšiřuje a stále více komplikuje. "Velmi rychlý nárůst a rozšiřování jejich financování, které je stále složitější, provázanější a méně transparentní, přispívá k prohlubování vzájemných vazeb v globálním finančním systému," uvedla BoE.
Ceny akcií technologických společností spojených s AI jsou výrazně nadhodnocené a započítávají silná očekávání ohledně budoucích zisků. Jsou tak podle BoE silně zranitelné vůči jakémukoli zklamání ohledně tempa vývoje a přijímání AI.
Trhy navíc vykazují vysokou koncentraci. Společnosti spojené s tímto oborem tvoří mírně přes polovinu tržní kapitalizace indexu S&P 500 a desítka největších společností představuje 41 procent indexu.
Firmy letos vydaly dluhopisy za více než 300 miliard dolarů v devíti měnách. Další miliardy získaly prostřednictvím mimobilančních transakcí. Riziko představuje zejména případný pokles očekávaných výnosů z AI, který by mohl zatížit financování firem i bank.
Obavy vzbuzuje také takzvané cirkulární financování, kdy velké společnosti, ať už jde o hyperscalery nebo výrobce čipů, vstupují současně jako dodavatelé, zákazníci i investoři a poskytují financování ostatním společnostem v odvětví AI navázaným na závazky budoucích příjmů.
O cirkulárním financování se dlouho hovoří v případě společnosti Nvidia, která je dominantním výrobcem vyspělých polovodičů využívaných v datových centrech pro AI. Právě výrobci čipů na rozdíl od vysoce ztrátových vývojářů umělé inteligence na zájmu o AI vydělávají.
Cirkulární financování podporuje poptávku po čipech Nvidie, ale vyvolává otázky, zda firma prostřednictvím financování infrastruktury nepřispívá k vytváření poptávky po vlastních čipech. Nvidia důrazně odmítá tvrzení, že by vytvářela falešnou poptávku po svých produktech.
Rostoucí nasazování AI prohlubuje závislost finančních institucí na společných technologiích a omezeném počtu poskytovatelů třetích stran.
Provozní výpadek u jediného klíčového poskytovatele cloudových služeb jako například Microsoft či Google může zasáhnout řadu finančních firem současně a vyvolat systémové riziko, upozorňují centrální bankéři.
BoE současně oznámila další snížení kapitálových požadavků britských bank o 0,3 procentního bodu. Změna má uvolnit zhruba 100 miliard liber (131 miliard dolarů) úvěrové kapacity. Bankovní dohled zároveň prověřuje, zda banky dostatečně testují své expozice vůči sektoru AI a dokážou zachytit překrývající se rizika spojená s jeho financováním.
Celosvětové výdaje na AI by se v letošním roce měly zvýšit o 49,5 procenta na téměř 2,7 bilionu dolarů (zhruba 60 bilionů korun), vyplývá ze zářijové prognózy analytické společnosti Gartner.
Zvýšila tak svůj odhad z poloviny ledna, podle kterého měly výdaje stoupnout o 44 procent na zhruba 2,5 bilionu dolarů. V příštím roce by podle Gartnera měly celosvětové výdaje na AI pokračovat v růstu, ale o něco pomalejším tempem. Zvýšit by se měly zhruba o třetinu na téměř 3,64 bilionu dolarů.
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