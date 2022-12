Britové ukázali první bankovky s Karlem III. Do oběhu se dostanou přespříští rok

Ve věku 63 let po krátké nemoci zemřel frontman britské ska kapely The Specials Terry Hall. Skupina o tom informovala v prohlášení zveřejněném v pondělí na Facebooku.

"Terry byl skvělý manžel a otec a jeden z nejlaskavějších, nejzábavnějších a nejupřímnějších lidí," napsala kapela na Facebooku. "Jeho hudba a vystoupení vystihovaly samu podstatu života… radost, bolest, humor, boj za spravedlnost, ale hlavně lásku… Bude hluboce chybět všem, kteří ho znali a milovali, " dodala.

Hall se narodil v roce 1959 v anglickém Coventry a koncem 70. let se proslavil ve skupině The Specials. V roce 1981 se jejich skladba Ghost Town na několik měsíců dostala do čela britské hitparády. Poté kapelu spolu s muzikanty Nevillem Staplem a Lynvalem Goldingem opustil a založil skupinu Fun Boy Three.

Hallův život se změnil, když ho ve dvanácti letech unesl učitel. "Byl jsem unesen, odvezen do Francie a čtyři dny sexuálně zneužíván," řekl v roce 2019 časopisu The Spectator. "A pak jsem dostal pěstí do obličeje a byl ponechán na kraji silnice," dodal. Zpěvák poznamenal, že se celý život kvůli tomu potýkal s depresemi.

Po hudební kariéře mimo The Specials se ke skupině v pozměněné sestavě po letech znovu připojil. Loni kapela vydala cover verzi protestních písní. Během své kariéry Hall spolupracoval také s dalšími umělci, například s rapperem Trickym, skupinou Gorillaz či zpěvačkou Lily Allenovou.