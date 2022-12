Britové ukázali první bankovky s Karlem III. Do oběhu se dostanou přespříští rok

Britská centrální banka zveřejnila první ukázky bankovek s vyobrazením nového krále Karla III. Portrét bude jedinou změnou stávajících bankovek v hodnotě pět, deset, 20 a 50 liber, které se do oběhu dostanou do poloviny roku 2024. Centrální banka to uvedla ve svém úterním sdělení.

Portrét nového krále bude na přední straně a v průhledném bezpečnostním okně. Obchody budou nadále přijímat i starší bankovky, takže platidla s Karlem III. a zesnulou Alžbětou II. budou v oběhu současně. Související Řadu zemí čeká po smrti Alžběty II. výměna mincí i bankovek. Česku by to trvalo roky Prvním a jediným panovníkem, který se objevil na bankovkách vydávaných centrální bankou počínaje rokem 1960, byla královna Alžběta, jež na trůnu strávila 70 let. Na bankovkách vydaných skotskými a severoirskými bankami panovník není. V Británii je v současné době v oběhu zhruba 4,5 miliardy jednotlivých bankovek vydaných centrální bankou. Celkově mají hodnotu asi 80 miliard liber (2,2 bilionu korun), uvádí BBC. Prostřednictvím britských pošt se po celé zemi už dostaly do oběhu padesátipencové mince (asi 14 korun) s vyobrazením krále Karla III. Obchody také stále přijímají i ty s Alžbětinou podobiznou.