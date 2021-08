Britové chtějí v opuštěné šachtě OKD skladovat elektřinu. Unikátní projekt má zelenou

Britský start-up Gravitricity, který se snaží prosadit na trhu se skladováním elektřiny, chce využít hlubokou uhelnou šachtu Staříč na severní Moravě k výrobě elektřiny. Firma by do více než kilometr hluboké šachty, která patří k uzavřenému dolu Paskov, spouštěla několikatisícitunové závaží a pomocí síly gravitace vyráběla elektřinu. Informovaly o tom Hospodářské noviny (HN).

Jak uvedly HN, Britové se v bývalé uhelné šachtě Staříč u Frýdku-Místku spojí s ostravskou Vysokou školou báňskou (VŠB), která zde sama připravuje ambiciózní projekt za dvě miliardy korun. Jde o takzvanou podzemní laboratoř Underground Lab, kterou prosazuje děkan Hornicko-geologické fakulty VŠB Vladimír Slivka.

V podzemí dolu se má vytvořit místo, kde se budou testovat a zkoumat slibné technologie budoucnosti, které by fakulta ve spolupráci s firmami dotahovala do vzniku start-upů a prototypů. Jde o jeden z projektů, jež si chtějí sáhnout na desítky miliard korun z Evropské unie na proměnu uhelných regionů.

"V původním projektu to bylo cílené na důl Lazy, v době, kdy se nevědělo, že bude částečně zatopený," řekl pro HN děkan Vladimír Slivka ke spolupráci s Brity. Evropská komise zařadila start-up Gravitricity mezi 15 projektů, kterým zadotuje 300 tisíci eur (sedmi miliony korunami) projektovou přípravu.

Záměr Britů podle HN opatrně podpořil i státní podnik Diamo, který se stará o rekultivaci bývalých uhelných šachet, včetně té ve Staříči. Její udržování stojí firmu asi 80 milionů korun ročně. Podle mluvčí Diamo Jany Dronské podnik Gravitricity předběžně slíbil spolupráci.

V šachtě Staříč je však stále velké množství degazačního plynu, který se dá energeticky využít i jinak, což Diamo pořád zvažuje. Podle původních plánů se má se zasypáváním Staříče začít v příštím roce. A plány zatím stále běží. Alternativou pro Brity jsou ale i jiné šachty - naposledy těžební společnost OKD letos v únoru zavřela doly Darkov a ČSA.

Zařízení firmy Gravitricity, která by se ráda prosadila na trhu se skladováním elektřiny, funguje na podobném principu jako přečerpávací vodní elektrárny. Ty během noci, kdy je nízká spotřeba, využívají přebytečnou energii k přečerpání vody do výše položené nádrže. Během dne, kdy je poptávka po proudu vyšší, pak vodu opět vypustí přes turbínu do dolní nádrže a vyrobená elektřina přispívá ke stabilitě sítě. Asi pětina elektřiny se ale během tohoto cyklu ztratí.

Britové ke stejné věci využijí závaží o hmotností 500 až pět tisíc tun, jež spouští pomocí lan do šachty hluboké až 1500 metrů. Při vytahování závaží nahoru se elektřina spotřebovává. Když se závaží spustí dolů, začne k němu připojený generátor do sítě elektřinu dodávat.

Podobné gravitační baterie, fungující však na povrchu prostřednictvím vysutých jeřábů, se testují také ve Švýcarsku (více čtěte zde). Projekt tam má na starosti start-up Energy Vault.