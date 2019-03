Přehřátý pracovní trh jen tak nevychladne. Nabírat budeme i na jaře, vzkazují firmy

Čeští zaměstnavatelé plánují i ve druhém čtvrtletí tohoto roku nabírat nové zaměstnance, tempo růstu náboru proti předchozímu období vzroste. Vyplývá to z pravidelného průzkumu společnosti Manpower mezi 750 zaměstnavateli v soukromém i veřejném sektoru v ČR, jehož výsledky firma oznámila na úterní tiskové konferenci.

Přijímat nové zaměstnance plánuje podle průzkumu šest procent zaměstnavatelů, naopak dvě procenta očekává snižování jejich počtu. Na 91 procent oslovených firem uvedlo, že během druhého čtvrtletí změnu nechystá. Čistý index trhu práce tak činí plus čtyři procenta. V předchozím čtvrtletí to bylo plus dvě procenta.

"Míra nezaměstnanosti v ČR zůstává nejnižší v Evropě a její pokles očekáváme i nadále. Podle průzkumu ManpowerGroup index trhu práce bude ve druhém čtvrtletí převažovat počet firem s rostoucím počtem zaměstnanců. Prognóza je optimističtější ve srovnání s předchozím čtvrtletím i rokem. Sice mírně klesají náborové aktivity ve výrobě, ale naopak zrychlují ve většině ostatních sektorů," komentovala výsledky generální ředitelka ManpowerGroup ČR Jaroslava Rezlerová.