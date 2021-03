Trump jako prezident zchudnul o 700 milionů dolarů. Pandemie ochromila jeho podnikání

Majetek amerického podnikatele Donalda Trumpa se za dobu jeho působení v úřadu prezidenta snížil o 700 milionů na 2,3 miliardy dolarů (asi 50 miliard Kč). S odkazem na svůj žebříček miliardářů o tom informovala agentura Bloomberg. Znamená to, že Trump je například chudší než předseda české vlády Andrej Babiš, jehož majetek časopis Forbes loni na podzim vyčíslil na 74 miliard korun.

Na vývoj Trumpova majetku loni dolehla pandemie a s ní spojená omezení. Trump se totiž výrazně angažuje v realitním sektoru, kterého se uzávěry zavedené ve snaze zastavit šíření nového koronaviru týkaly nejvíce.

Trumpovy firmy vlastní například kanceláře, hotely i prázdninové rezorty, které však loni musely zůstat část roku zavřené. Výpadek příjmů tak ovlivnil i jejich hodnotu. Vedle toho klesla rovněž hodnota Trumpovy flotily letadel a golfových center.

Úřady ve Spojených státech nyní Trumpa vyšetřují kvůli finančním záležitostem a kvůli vazbám v jeho rodinných podnicích, připomíná server BBC.

Agentura Bloomberg analyzovala finanční záznamy a další dokumenty s datem od května 2016 do ledna 2021, aby měla představu o tom, jak si Trump vedl finančně před nástupem do úřadu a po odchodu z funkce. Trump byl zvolen prezidentem Spojených států v listopadu 2016, v úřadu byl od ledna 2017 do ledna 2021.

S majetkem za 2,3 miliardy USD se Trump nedostal ani do první pětistovky nejbohatších lidí světa. Podle aktuálního žebříčku miliardářů je na prvním místě zakladatel společnosti Amazon Jeff Bezos, jehož majetek nyní podle Bloombergu dosahuje přibližně 184 miliard dolarů (4,03 bilionu Kč), na druhé příčce je s majetkem za 180 miliard USD spoluzakladatel společnosti Tesla Elon Musk.

Trumpovy komerční nemovitosti se na jeho čistém majetku podílejí asi ze tří čtvrtin. Hodnota kancelářských budov, které vlastní či v kterých má podíly, citelně klesla ruku v ruce s tím, jak mnoho lidí za pandemie začalo pracovat z domova a firmy zjistily, že si vystačí s menší plochou. Takový trend by mohl přitom pokračovat i dlouhodobě.

Bloomberg jako agentura zaměřená na finance odhaduje, že hodnota hlavních komerčních nemovitostí v Trumpově vlastnictví klesla zhruba o 26 procent. Trump zároveň vlastní, spravuje či poskytuje licence k používání svého jména více než deseti hotelům a rezortům, plus 19 golfovým centrům. I když golf za pandemie získal na popularitě, protože je to sport, u něhož je snadné dodržovat rozestupy, Trumpova dvě golfová centra ve Skotsku jsou dlouhodobě ztrátová, ukázaly záznamy, na které odkazuje Bloomberg.

Nepříjemnosti Trumpovi způsobil i lednový útok jeho příznivců na budovu sídla amerického Kongresu. Americká golfová asociace (PGA) po něm vypověděla smlouvu na pořádání turnaje v Trumpově golfovém centru v New Jersey, který se má konat příští rok. Asociace to zdůvodnila tím, že by ji tyto souvislosti poškodily.

Po vlně bankrotů Trumpových firem v 90. letech byla z významných bankovních institucí ochotna Trumpovi půjčovat jen Deutsche Bank. I ta ale po útoku na budovu Kapitolu oznámila, že s Trumpem už byznys dělat nebude.

