Blokace firem energetické skupiny ČEZ v Lucembursku pokračuje. Tamní soud v pátek zamítl návrh ve zkráceném řízení zrušit exekuci, kterou vůči české firmě zahájila společnost Diag Human podnikatele Josefa Šťávy. ČTK o tom v pondělí informovala společnost Diag Human.
Podle ČEZ jde o procesní rozhodnutí, které neřeší zákonnost zmrazení majetku české firmy. Soud podle podniku pouze odmítl věc řešit ve zkráceném řízení. Soud tak pokračuje.
Česko-švýcarský podnikatel Šťáva se v kauze Diag Human domáhá od státu odškodnění asi 17 miliard korun. Lucemburský soud letos na podzim na návrh Diag Human zablokoval podíly české skupiny v tamních firmách, přes které ČEZ vlastní distributora plynu GasNet.
ČEZ označil krok lucemburských úřadů za nezákonný a šikanózní, protože se zmíněnou kauzou neměl nic společného. V polovině října polostátní firma podala proti blokaci žalobu.
Společnost Diag Human rozhodnutí uvítala. „Soud odmítl vyjmout společnost ČEZ z našeho exekučního řízení a uznal, že náš případ si zaslouží důkladné posouzení ve věci samé. Těšíme se na předložení našich důkazů a nadále jsme odhodláni vymáhat dlužnou částku,“ uvedla firma.
Soud tak podle Diag Human zatím ponechal otevřenou otázku sporu, zda je ČEZ součástí českého státu. Stát jako většinový vlastník drží zhruba 70procentní podíl v ČEZ. Podle Diag Human tak soud nyní shledal, že argumenty společnosti nelze odmítnout jako zjevně neopodstatněné.
ČEZ upozornil na to, že jde zatím o procesní rozhodnutí, které ale neřeší podstatu celého sporu. „Soud se nevypořádal s otázkou, zda má být majetek ČEZ v Lucembursku zmrazen. Pouze konstatoval, že tato otázka přesahuje rámec zkráceného řízení. Řízení pokračuje a my jsme přesvědčeni o tom, že argumentace protistrany je nepodložená a hodláme to prokázat v rámci dalších procesních kroků,“ řekl ČTK mluvčí ČEZ Roman Gazdík.
Kauza Diag Human začala v roce 1991, kdy ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo soutěž na zpracování krevní plazmy. Předběžně se dohodlo se společnostmi Novo Nordisk a Conneco, ze které se později stala firma Diag Human.
V roce 1992 tehdejší ministr Martin Bojar společnosti Novo Nordisk sdělil, že výběrové řízení nevyhrála, a v dopise od ministerstva zdravotnictví pro firmu Novo Nordisk zazněly pochybnosti o solidnosti Conneca. Šťáva se od té doby s Českem soudí. Verdikt londýnského soudu loni potvrdil nárok Šťávy.
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