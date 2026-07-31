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Ekonomika

Blesk krátce přerušil provoz vlaků, bouřky k nám postupují z Bavorska

ČTK

Úder blesku přerušil dnes večer asi na půl hodiny provoz vlaků v Hradci Králové. Bouřky a silný vítr večer komplikovaly dopravu i na dalších tratích v Česku. Vyplývá to z informací státní Správy železnic a dopravce České dráhy. Krátce se například přerušil kvůli pádu větví do trakčního vedení i provoz u Kolína. Bouřky večer postupovaly hlavně přes Čechy.

Praha, 22. 6. 2017, bouřka, počasí, blesk, Michle, Praha 4, výstavba, dům, reality, horko, léto, bouře, dům, noc, obloha HN - Lukáš Bíba
"Bouřkový systém, který nad naše území postupuje z Bavorska, má podle dopplerovských měření v 900 metrech výšky rychlost proudění i přes 20 metrů za sekundu (72 kilometrů za hodinu, pozn. red.). Je pravděpodobné, že nárazy větru o této rychlosti, nebo lehce vyšší můžeme s jeho příchodem zaznamenat," sdělil na síti X před 21:00 Český hydrometeorologický ústav.Foto: HN - Lukáš Bíba
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Vlaky v Hradci Králové přestaly jezdit kolem 21:00. "V Hradci Králové - hlavním nádraží došlo k poruše zabezpečovacího zařízení po úderu blesku," sdělil mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Podle webu drah se omezení dotklo dvou rychlíkových spojů a několika lokálních vlaků. Kavka uvedl, že ještě před 21:30 se provoz zase obnovil.

Už kolem 20:00 se objevily kvůli bouřkám potíže třeba v Mariánských Lázních na Chebsku, Pňovanech na Plzeňsku nebo Hvězdonicích na Benešovsku, a to kvůli pádům stromů a větví. Kvůli pádu větví do trakčního vedení byly problémy také u Kolína, kde proto vlaky jezdily jen po jedné koleji. I v těchto případech se ale provoz obnovil rychle, po 20:30 už vlaky v těchto úsecích jezdily bez omezení.

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"Bouřkový systém, který nad naše území postupuje z Bavorska, má podle dopplerovských měření v 900 metrech výšky rychlost proudění i přes 20 metrů za sekundu (72 kilometrů za hodinu, pozn. red.). Je pravděpodobné, že nárazy větru o této rychlosti, nebo lehce vyšší můžeme s jeho příchodem zaznamenat," sdělil na síti X před 21:00 Český hydrometeorologický ústav.

"Výrazné nárazy větru se vyskytují rovněž na pásmu bouřek, které postupuje přes Pardubicko a Královéhradecko k východu," doplnili meteorologové.

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