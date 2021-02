Bitcoin od začátku pandemie zdražil o 450 procent. Poptávka po něm roste i v Česku

Nejrozšířenější kryptoměna bitcoin zvýšila od konce loňského února, kdy začala koronavirová pandemie v Česku a dalších evropských zemích, hodnotu o 500 procent na současných 55 800 USD, tedy asi 1,2 milionu korun. V korunovém vyjádření byl růst 450 procent kvůli vývoji kurzu koruny k dolaru. Vyplývá to z výpočtů společnosti Bitstock.com.

V prvních měsících epidemie cena bitcoinu krátce klesla pod 4000 dolarů, tedy asi 90 000 korun. Kdo v té době kryptoměnu nakoupil, zhodnotil by do současnosti svou investici třináctkrát.

"Bitcoin od příchodu koronaviru ukázal, že se umí chovat jako digitální zlato, tedy být bezpečným přístavem v krizi. Na druhou stranu také prokázal výrazný progres. Růst ceny pozorujeme už delší dobu. A to nejen díky zakladateli a šéfovi Tesly Elonovi Muskovi, který do něj teď investoval," řekl ředitel Bitstock.com Martin Stránský.

Od prvních zmínek o výskytu covid-19 v ČR vzrostla cena bitcoinu zhruba o 750 000 Kč na dnešních 1,2 milionu korun. Místo malých investorů do této kryptoměny investují už i ti zkušenější, informovanější, odvážnější a jednotlivé obchody jsou výrazně vyšší než v roce 2017, dodal Stránský.

Poptávka po bitcoinech v Česku se za poslední rok zvýšila pětkrát. Objem nakupovaných kryptoměn jen letos v lednu podle Stránského přesáhl půl miliardy korun, což je o polovinu více než ve stejném měsíci loni. V minulém roce se za celý rok prodaly v Česku kryptoměny za čtyři miliardy Kč.

Na začátku většího růstu v listopadu stálo zapojení větších společností jako Paypal a budování pozic u větších investorů, uvedl analytik Purple Traing Štěpán Hájek. Růst bitcoinu si získal svou pozornost i u dalších velkých společností, kdy své investice do kryptoměny oznámila Tesla, své plány ohledně kryptoměn oznámily Mastercard nebo JPMorgan Chase & Co. "Je evidentní, že nejen menších investorů, ale také velkých korporací se zmocnil 'FOMO' efekt, tedy strach z toho, že něco prošvihnou (z anglického Fear of Missing Out - pozn. red.)," podotkl.

Zájmu o bitcoiny loni nahrávala extrémně expanzivní politika centrálních bank, která vyvolává obavu ze znehodnocení konvenčních úspor. Bitcoin díky růstu láká stále více investorů. Rizikem v případě jednorázové investice ale jsou velké pohyby ceny. Proto experti radí podobně jako u ostatních aktiv pravidelné nakupování každý měsíc za určenou částku.

Růst se už stává vysoce rizikovou a spekulativní záležitostí, doplnil Hájek. Kdykoliv může na trhu nějaký větší hráč uzavřít větší část pozice a z trhu se davově začnou stahovat investoři. Riziko většího propadu je tak poměrně vysoké, ale zapojení velkých institucí zároveň zvyšuje pravděpodobnost, že nižší ceny budou využity k dalšímu nakoupení kryptoměny, která by mohla během několika týdnů překonat 60 000 dolarů.

Podobně jako v roce 2017 i tentokrát se podle něj k bitcoinu připojují další kryptoměny včetně etherea. Cena druhé největší kryptoměny už dohnala tempo růstu bitcoinu a jeho vývoj bude nadále silně korelovat. Ethereum od začátku pandemie vzrostlo o více než 600 procent z 258 dolarů na 1815 USD, uzavřel Hájek.

