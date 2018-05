Bitcoin je jako jed na krysy, řekl miliardář Buffett. Ke kritikům kryptoměny se přidal i Gates

před 3 hodinami

Bill Gates bitcoin označil za aktivum, které nic nevyrábí, a dodal, že pokud by mohl, sázel by proti němu.

New York - Dva z nejbohatších mužů planety, Warren Buffett a Bill Gates, se přidali ke kritikům kryptoměny bitcoin. Buffett v pondělním rozhovoru s televizní stanicí CNBC charakterizoval bitcoin jako obrovský jed na krysy. Gates ho označil za aktivum, které nic nevyrábí, a dodal, že pokud by mohl, sázel by proti bitcoinu.

Buffett uvedl, že kupci bitcoinu prospívají díky naději, že najdou jiné lidi, kteří za bitcoiny zaplatí více. Domnívá se, že k růstu ceny přispívá mystika měny. Poptávku po bitcoinech přirovnal k tulipánové mánii v Holandsku v 17. století, kdy cena cibulek nově představených a módních tulipánů prudce vzrostla a pak se dramaticky propadla.

"Když tomu nerozumíte, jste z toho více nadšeni," řekl Buffett. "Lidé rádi spekulují, rádi hazardují."

Gates dodal, že bitcoin a další kryptoměny jsou šílenými spekulativními záležitostmi. Dodal, že sám kdysi dostal nějaké bitcoiny k narozeninám, o několik let později je však prodal.

Cena bitcoinu loni v polovině prosince stoupla až nad 19 tisíc USD (407 tisíc Kč). Od té doby však bitcoin ztratil více než polovinu své hodnoty a dnes se pohyboval kolem 9300 USD.

Buffett také uvedl, že investoři by se raději měli zaměřit na americké akcie, které jsou mnohem lepší investicí než americké státní dluhopisy se splatností deset a třicet let. Cena akcií je podle něj sice nyní vyšší, avšak zatím se nejedná o bublinu.