Ekonomika

Bitcoin dál pokračuje v poklesu, cena sestoupila pod 90 tisíc dolarů

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Cena největší kryptoměny bitcoin stále klesá. V úterý v noci tak poprvé za posledních sedm měsíců sestoupila pod 90 tisíc dolarů. Kolem úterních 7:45 se bitcoin obchodoval za 89 857,86 dolarů (1,87 milionu Kč). Od 6. října kryptoměna ztratila více než 25 procent hodnoty.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Reuters

"Kaskádový výprodej je umocněn tím, že kótované společnosti a instituce opouštějí své pozice poté, co se během vzestupu trhu nahromadily, což zvyšuje riziko nákazy na celém trhu," řekl agentuře Reuters Joshua Chu u hongkongské asociace Web3.

"Když podpora slábne a makroekonomická nejistota roste, důvěra může erodovat pozoruhodnou rychlostí," dodal Chu.

Související

Kdo byl záhadný tvůrce bitcoinu? Nová kniha Zmizení Satoshi Nakamota je strhující

Satoshi Nakamoto, socha

Podle serveru listu FT se na výprodeji výrazně podílejí obchodníci, kteří pomocí takzvané finanční páky sázeli na pokles ceny. "Krypto­investoři milují páku. Opakovaně vidíme, že obchodníci se pouštějí do příliš riskantních obchodů. Myslí si, že tentokrát je to jiné," upozornil Ryan Rasmussen ze společnosti Bitwise Asset Management.

V posledních týdnech se objevily nové pochybnosti o tom, zda americká centrální banka Fed na prosincovém zasedání dále sníží úrokové sazby. To podle FT ještě více prohloubilo obavy z extrémně vysokých tržních ocenění technologických společností, které stojí v čele investičního rozmachu v oblasti umělé inteligence.

Česká národní banka se tento měsíc stala první centrální bankou na světě, která nakoupila bitcoiny. Uvedla, že nakoupila digitální aktiva založená na blockchainu za milion dolarů (20,8 milionu Kč). Guvernér banky Aleš Michl už v lednovém rozhovoru s britským ekonomickým listem FT řekl, že bankovní radě předloží plán investic do bitcoinu.

Proti Michlovu plánu oznámeném v tomto rozhovoru se postavila prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová. Uvedla tehdy, že bankovní rezervy musejí být likvidní a bezpečné a že by neměly být zatíženy podezřením z praní špinavých peněz či další kriminální aktivity.

Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn. Založen je na technologii blockchain, což je decentralizovaná účetní kniha, která umožňuje transparentně a zároveň bezpečně posílat data, nejen kryptoměny. V roce 2010 stál bitcoin méně než jeden dolar. Evropská centrální banky bitcoin nepovažuje za měnu, ale spekulativní aktivum. Poukazuje, že je silně volatilní a není běžně přijímán jako platidlo.

 
Mohlo by vás zajímat

Jak světová velkoměsta dokázala zajistit dostupnější bydlení a zkrotit trh

Jak světová velkoměsta dokázala zajistit dostupnější bydlení a zkrotit trh

"I špatné konce se dají přetavit do dobrých úmyslů." Architekti ocenili dětský hospic

"I špatné konce se dají přetavit do dobrých úmyslů." Architekti ocenili dětský hospic

Nakupování čeká nová éra. Zákazníkům budou zboží obstarávat AI agenti

Nakupování čeká nová éra. Zákazníkům budou zboží obstarávat AI agenti

Trump zrušil dovozní cla na hovězí, ovoce či kávu, jejichž ceny rostou

Trump zrušil dovozní cla na hovězí, ovoce či kávu, jejichž ceny rostou
ekonomika Aktuálně.cz Obsah Bitcoin kryptoměny ekonomie pokles investice hodnota trh

Právě se děje

před 11 minutami
Sparťan předvedl další sprostý faul. Zkritizoval jej i vlastní trenér

Sparťan předvedl další sprostý faul. Zkritizoval jej i vlastní trenér

David Němeček dostal třízápasový trest a pokutu ve výši 10 procent měsíčního platu za faul na plzeňského beka Daniela Maláka.
před 12 minutami
Mladičký Ukrajinec vlétl s dronem k Rusům: Bylo to strašné. Ale teď už to mám jinak
4:04

Mladičký Ukrajinec vlétl s dronem k Rusům: Bylo to strašné. Ale teď už to mám jinak

Ukrajinský operátor dronů Jaroslav má za sebou už v 19 letech dost traumatizující zážitky.
Aktualizováno před 30 minutami
Rusové v noci útočili raketami na Charkovskou oblast, zemřela sedmnáctiletá dívka

ŽIVĚ
Rusové v noci útočili raketami na Charkovskou oblast, zemřela sedmnáctiletá dívka

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 30 minutami
"Povede to k dalšímu míru na celém světě." Trump ocenil rezoluci OSN o Pásmu Gazy

"Povede to k dalšímu míru na celém světě." Trump ocenil rezoluci OSN o Pásmu Gazy

Americký prezident Donald Trump přivítal pondělní schválení rezoluce Rady bezpečnosti OSN počítající s vysláním mezinárodních sil do Pásma Gazy.
před 58 minutami

Vzdávají hold československým hrdinům RAF. Čtyři speciální Bentley byl český nápad

Vzdávají hold československým hrdinům RAF. Čtyři speciální Bentley byl český nápad
Prohlédnout si 23 fotografií
Bentley vzdává hold českým perutím RAF.
Vozy decentně připomínají historii letců u britské letky.
před 1 hodinou
Baletní superstar Plisecká čelila šikaně komunistů. Vynikala technikou i smyslností

Baletní superstar Plisecká čelila šikaně komunistů. Vynikala technikou i smyslností

Slavná ruská primabalerína jako umělecky nekonformní bytost svůj mimořádný talent prosazovala jen s obtížemi. Pak se za ni přimlouval Chruščov.
před 1 hodinou
Ukrajinský analytik: Pokrovsk neřešte, Rusové chtějí další strategické město
0:44

Ukrajinský analytik: Pokrovsk neřešte, Rusové chtějí další strategické město

Rozhovor s ukrajinským vojenským analytikem Oleksandrem Kovalenkem o situaci v Pokrovsku a o dalších ruských strategických cílech.
Další zprávy