Sotio pokročí s vývojem léčby nádorů. Od PPF získalo sedm miliard na klinické studie

Biotechnologická společnost Sotio Biotech získala od skupiny PPF 280 milionů eur (7,1 miliardy korun) na další vývoj nových metod, které mají léčit nádorová onemocnění. Půjde o rozšíření a rozvoj produktového portfolia, včetně hlavního vyvíjeného přípravku SOT101, spuštění čtyř nových klinických studií a další vývoj do konce roku 2023.

Biotechnologická firma peníze použije na provedení dvou klinických studií s přípravkem SOT101. Ten stimuluje imunitní systém tak, že aktivuje bílé krvinky, hlavně T-lymfocyty a NK buňky, aby zabíjely nádorové buňky. V imunoonkologii jde o nadějnou terapeutickou látku, která se navíc dobře kombinuje se zavedenými onkologickými léky.

Nyní se přípravek testuje u pacientů s nádory kůže a ledvin jako takzvaná monoterapie (léčba, při které se používá pouze jeden typ léku).

Do konce roku 2023 také vstoupí do fáze klinických studií tři nové přípravky, které Sotio vyvíjí. Přípravek BOXR1030 představuje hlavní projekt společnosti v rámci takzvaných CAR-T buněčných terapií u nádorů z pevných tkání. Pro každého pacienta se připravuje zvlášť s využitím jeho vlastního imunitního systému. Laboratorně upravené bílé krvinky (T-buňky) jsou ve formě injekce vráceny zpět do těla pacienta, kde najdou nádorové buňky a zabijí je. Klinická studie je již schválena a začne počátkem roku 2022.

Přípravek SOT102 je protinádorový přípravek na takzvané platformě ADC (konjugát protilátky a léku). ADC jsou nosiče cytostatik (například chemoterapie). Dokážou cíleně vybrat nádorovou buňku, navázat se na její povrch a po průniku do ní uvolnit vysoce účinné léčivo bez toho, aby došlo k poškození zdravých buněk. Firma plánuje první klinickou studii u pacientů s nádory žaludku a slinivky břišní na březen 2022.

Ke konci roku 2022 Sotio plánuje zahájit rovněž klinickou studii s přípravkem SOT201.

"Takto významná investice nám umožní významně posunout klinický vývoj námi vyvíjených přípravků," uvedl generální ředitel firmy Radek Špíšek. Generální ředitel a akcionář PPF Ladislav Bartoníček věří, že peníze firmě pomůžou k dalšímu rozvoji.

Skupina PPF podniká ve 25 zemích. Investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. Působí v Evropě, Asii a Severní Americe. Společnost vlastnil podnikatel Petr Kellner, který ale letos na jaře tragicky zahynul. Byl také nejbohatším Čechem.