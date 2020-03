Biofarma uspěla ve sporu s Agrofertem. Za poničenou úrodu dostala peněžní náhradu

Majitel Živé farmy v Šanově na Znojemsku Libor Kožnar po roce částečně uspěl ve sporu s podnikem Agro Jevišovice patřícím do koncernu Agrofert, který mu loni poničil úrodu biopšenice. Dostalo se do ní dusíkaté hnojivo a Kožnar kvůli tomu přišel o biocertifikaci a následně o smlouvy s dodavateli. O uzavření mimosoudní dohody v úterý informoval server Seznam Zprávy.

Kožnarovi vznikla škoda 700 000 korun. V mimosoudní dohodě se od jevišovického podniku dočkal náhrady necelých 300 000 korun, uvedly Seznam Zprávy.

Šlo o spor malého soukromého zemědělce, který hospodaří na 11 hektarech, s obřím podnikem, který obhospodařuje zhruba 8000 hektarů půdy a již v minulosti s ním měli spor i další zemědělci. Například Bohumír Rada, který vlastní podnik Agro Boskovštejn. Kvůli sporům o nájemní smlouvy zničili zaměstnanci Agro Jevišovice v roce 2015 úrodu na téměř 3000 hektarech totálním herbicidem. Dodnes se soudy definitivně nevypořádaly se spory o platnost, či neplatnost nájemní smlouvy.

Kožnarovi se stalo, že při hnojení stroje Agro Jevišovice namířily loni začátkem dubna dusíkaté hnojivo i na jeho pšenici. "Téměř po jednom roce sáhodlouhých oznámení, hlášení, odvolání a vyjednávání Živá farma vydává sladko-hořké oznámení, že vyhrála boj s Agrofertem," uvedl Kožnar pro Seznam Zprávy.

Agro Jevišovice dodnes uvádí, že za situaci mohl vítr. Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka také uvedl, že Kožnar souseda neupozornil, že pěstuje v ekologickém režimu, že se mu Agrofert omluvil a škodu uhradil. To, že šlo o pochybení, konstatoval loni i Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Kožnar uvedl, že celý rok čelil agresivní neférové kampani Agrofertu, který usiloval o co nejmenší náhradu škody. Zároveň chtěl mít Agrofert, který jeho bývalý vlastník, premiér Andrej Babiš (ANO), vložil do svěřenských fondů, v dohodě klauzuli o mlčenlivosti, aby Kožnar nemohl případ dále medializovat či mluvit o něm s právníky a zákonodárci. Kožnar chce, aby se případ promítl právě i do zákonů, které podle něj nejsou na takové situace připravené.

