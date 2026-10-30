Binance zmrazila aktiva po hackerském útoku, dohledává miliardy dolarů

Binance, největší kryptoměnová burza na světě, v noci na dnešek SEČ informovala o "bezpečnostním incidentu" s odhadovaným dopadem 6,3 miliardy dolarů (137 miliard Kč). Napsaly o tom agentury Reuters a AP. Podle některých analytiků jde o největší krádež v historii kryptoměn, podle společnosti TRM Labs za ní stojí Severní Korea
Binance, která má 335 milionů registrovaných uživatelů, dotčená aktiva zmrazila a ujistila, že prostředky klientů jsou v bezpečí, dočasně však pozastavila vklady a výběry.
Podle Binance se zatím podařilo lokalizovat asi tři miliardy dolarů, o zbylých 3,3 miliardy firma informace neposkytla. Předběžné vyšetřování podle Reuters naznačilo, že incident mohl začít napadením notebooku jednoho z inženýrů burzy, což útočníkovi umožnilo proniknout do systému a provést neoprávněné výběry.
Spoluzakladatelka Binance Yi He uvedla, že firma všechny případné ztráty plynoucí z hackerského útoku pokryje. Vklady zůstávají nedotčeny a nadále fungují normálně, dodala později s tím, že obnovení výběrů pak očekává do 48 hodin.
Také zakladatel Changpeng Zhao na síti X napsal, že incident "vypadá jako hack", a že ačkoli už burzu neřídí, jako akcionář očekává plné pokrytí prostředků uživatelů.
Podle americké společnosti TRM Labs, jež se zabývá analýzou blockchainu, stáli za útokem severokorejští hackeři. "Útočník převedl z peněženek Binance na deseti blockchainových sítích přibližně 6,36 miliardy dolarů, z toho většinu během asi 20 minut," uvedla společnost podle Reuters na svém blogu.
"Na základě spolehlivých informací získaných jak z blockchainu, tak mimo něj, přisuzuje TRM tento útok elitní severokorejské hackerské jednotce TraderTraitor," dodala s tím, že k tomuto závěru dospěla s vysokou mírou jistoty.
Největší hackerský útok v historii
Trhy reagovaly poklesem. Bitcoin při ranním obchodování v Asii ztratil přes tři procenta a klesl na šestitýdenní minimum 76.368 dolarů, ether rovněž ztrácel přes tři procenta na 2178 dolarů.
Token BNB oslabil za 24 hodin o pět procent. Akcie burzy Coinbase Global v prodlouženém obchodování v USA padaly o 4,8 procenta, akcie kupce bitcoinů Strategy téměř o šest.
"Je to největší hackerský útok v historii," řekl agentuře Reuters Aravind Srinivasan, šéf společnosti GSR, která je významným tvůrcem trhu s kryptoměnami. Incident může podle analytiků přimět investory přehodnotit rizika spojená s aktivy na centralizovaných burzách. Binance spravovala podle výroční zprávy za rok 2025 aktiva ve výši 162,8 miliardy dolarů.
Zhao, který Binance založil v roce 2017, byl v dubnu 2024 odsouzen ke čtyřem měsícům vězení za umožnění praní špinavých peněz na burze. Loni v říjnu ho americký prezident Donald Trump omilostnil.
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