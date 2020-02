Šéf Amazonu koupil luxusní rezidenci v Beverly Hills. Dal za ni skoro čtyři miliardy

Zakladatel a ředitel internetového obchodu Amazon.com Jeff Bezos koupil od mediálního magnáta Davida Geffena za 165 milionů dolarů (3,8 miliardy korun) Warnerovu rezidenci v Beverly Hills ve Spojených státech. S odvoláním na osoby obeznámené s transakcí to ve středu napsal list The Wall Street Journal

Podle listu je to nejdražší nákup rezidenční nemovitosti v regionu Los Angeles. Bezos je podle žebříčku magazínu Forbes se 131 miliardami dolarů (tři biliony korun) nejbohatším člověkem na světě.

Dosavadní rekord za rezidenční nemovitost v Los Angeles byl vytvořen loni, když Lachlan Murdoch, jeden z šesti potomků mediálního magnáta Ruperta Murdocha, zaplatil zhruba 150 milionů dolarů (3,4 miliardy korun) za sídlo Chartwell Mansion v Bel Air.

Warnerova rezidence (Warner Estate), která se nachází na ploše 3,8 hektaru a která nese jméno po Jacku Warnerovi, zakladateli filmové produkční společnosti Warner Bros., patřila od roku 1990 Geffenovi. Sídlo si tehdy pořídil za 47,5 milionu dolarů.

Portál The Verge poukázal na to, že ačkoli se suma zaplacená Bezosem může zdát neuvěřitelná, v porovnání s jeho majetkem jde o drobné. "Pokud ročně vyděláte 60 tisíc dolarů (1,4 milionu korun), tak je to jako utratit za dům 75 dolarů (1700 korun)," napsal The Verge. Dodal, že 165 milionů dolarů je osmina z jednoho procenta Bezosova majetku.