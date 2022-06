Benzin a nafta zlevnily míň, než odpovídá snížení daně. Slevu "požírá" zdražení ropy

Paliva v Česku v porovnání s předcházejícím týdnem o víkendu zlevnila. Průměrná cena nafty klesla o 87 haléřů na 45,26 koruny za litr, benzin natankovali řidiči v průměru o 54 haléřů levněji za 45,81 koruny. Do cen se tak zatím plně nepromítlo snížení spotřební daně o korunu a půl, které platí od prvního června. Podle analytiků je na vině hlavně zdražující ropa, jež plnému zlevnění paliv brání.

Čerstvá data o průměrných cenách poskytla Aktuálně.cz společnost CCS. Nafta byla o víkendu nejdražší v Praze, kde vyšla v průměru na 45,67 koruny. To je oproti konci předminulého týdne zlevnění o více než korunu. Následovaly Jihomoravský kraj (45,64 koruny), Vysočina (45,62 koruny) a Středočeský kraj (45,55 koruny). Naopak nejlevnější nafta byla v Jihočeském kraji s cenou 44,84 koruny za litr.

Cena benzinu se pohybovala nejvýše v Jihomoravském kraji, a to na 46,18 koruny za litr, tedy o 37 haléřů méně než předchozí víkend. Následovala Vysočina (46,01 koruny), Praha (45,97 koruny) a Pardubický kraj (45,94 koruny). Nejlevněji řidiči natankovali v Královéhradeckém kraji, litr tam vyjde na 45,48 koruny.

Do zlevnění pohonných hmot se pravděpodobně promítlo snížení spotřební daně na paliva, které české vláda zavedla od minulé středy. Kabinet se spotřební daň rozhodl snížit o 1,50 koruny na litr, zdůvodnil to právě vysokými ceny paliv. Ministerstvo financí už dříve uvedlo, že ceny u čerpacích stanic by díky opatření mohly klesnout až o 1,80 koruny díky efektu procentní sazbou dané DPH.

Podle analytiků ale zatím výraznějšímu poklesu ceny brání ropa, která naopak opět zdražuje. "Ceny severomořského Brentu vystoupaly ke 120 dolarům za barel, jsou nejvýše za poslední tři měsíce," sdělil analytik XTB Jiří Tyleček.

"Ceny ropy zůstávají v růstovém trendu a poměrně brzy tak začnou pohonné hmoty táhnout znovu nahoru," doplnil ho analytik Patria Finance Tomáš Vlk. Analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak varoval, že vzhledem k rostoucím cenám ropy je možné, že celý efekt snížení spotřební daně bude do konce června smazaný.

"Za poslední dva týdny stouply velkoobchodní ceny u benzinu v Česku o jednu a půl koruny. U nafty nastalo zdražení o jednu korunu. Rafinérie zdražují nejen kvůli vysoké ceně ropy, ale ceny tlačí vzhůru také vysoká poptávka po pohonných hmotách. Zdražování se tedy koncentruje především u ropy a rafinérii, což jsou faktory, se kterými česká vláda nedokáže moc udělat," popsal Tomčiak.

Ne všechny benzinové pumpy navíc sníženou spotřební daň do svých cen plně promítly. "Momentálně sledujeme poměrně velké rozdíly v cenách, hodně totiž záleží, jak k nastavení cen přistoupily jednotlivé čerpací stanice. Nižší spotřební daň se aplikuje až na pohonné hmoty, které nově dovezou, takže efekt by měl teoreticky ještě nabíhat. Věřím tedy, že se ceny u některých stanic ještě díky daním sníží," řekl Vlk.

Na to stejné upozornil i Tyleček. "Čerpací stanice mohly mít ve svých zásobách palivo, na které měly zaplacenou původní spotřební daň a toto palivo nyní doprodávají," přikyvuje.

Také Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu minulý týden uvedla, že pumpy mohou ještě doprodávat paliva za zásob se starou sazbou daně. Pokles cen proto asociace čeká až časem.

Spolumajitel sítě benzinových pump Tank ONO Jiří Ondra v květnovém rozhovoru pro Aktuálně.cz uvedl, že vzhledem k tomu, že spotřební daň představuje pevnou složku ceny, její snížení se projeví ze sta procent. "Když je dneska spotřební daň u nafty 9,95 koruny a klesne na asi osm a půl koruny, tak to prostě bude znát," řekl Ondra.