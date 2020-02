Benátky instalují do ulic čidla na sledování turistů. V létě pak nasadí vstupné

Benátská radnice v pátek představila čtyřiatřicet senzorů, jejichž pomocí bude město na laguně monitorovat počet turistů. Generální zkouškou systému je karneval, který začal minulou sobotu a končí 25. února. Úkolem senzorové sítě je předvídat a usměrňovat pohyb návštěvníků, napsal list Corriere della Sera. Jde jen o jedno z mnoha opatření, kterými chce město bojovat s overturismem.

Senzory úřady logicky umístily na místech, kudy turisté procházejí nejčastěji. Systém kamer a optických čidel přenáší data do řídícího centra, kde jsou zpracována, a to jedenkrát každých pět vteřin. Software tak snadno zjistí hustotu davů, ale i to, jak rychle se pohybují a kterým směrem mají namířeno.

"Systém nám umožňuje identifikovat nejrušnější trasy i přesné počty turistů. Dokážeme tak jednoduše předvídat, kde hrozí vznik kritických bodů. Měli bychom být schopni část turistů předem odklonit a zabránit tak tomu, aby se tvořily pomalu se pohybující davy," vysvětlila městská radní Paola Marová, která má na starosti turistický ruch.

Systém podle ní však zachovává soukromí turistů - senzory nesnímají obraz, pouze obrysy. Dokážou ovšem například určit výšku návštěvníků a rozlišit tak, zda se jedná o dospělého, nebo o dítě. Monitorují také pohyb přístrojů připojených k internetu, z čehož město vyvozuje, kolik času majitel přístroje ve městě na laguně strávil a zda a jak často se sem vrací.

Jde však jen o jedno z mnoha opatření, kterým chce vedení radnice usměrnit množství turistů, kteří každý rok do Benátek přijíždějí. Politici plánují například omezit i počet nemovitostí, které mohou sloužit jako ubytovací prostory.

Chtějí také za vstup do města vybírat vstupné. To by měli první turisté zaplatit letos v létě. Vstupné se má týkat pouze historického centra a turistů, kteří ve městě nezůstanou přes noc. Výše poplatku se bude měnit s roční dobou - od 3 do 8 eur.

Právě probíhající karneval bývá obdobím, kdy do Benátek míří vůbec nejvíce návštěvníků. Letos je však město klidnější. Hotely hlásí jen asi dvě třetiny rezervací, na které jsou během každoročního veselí zvyklé. Část turistů si cestu do Benátek zřejmě rozmyslela kvůli škodám, které na nich zanechaly nedávné povodně, část podle hoteliérů zůstává doma kvůli obavám z nového koronaviru.