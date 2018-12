Barbie v hidžábu, Lego s mobilní aplikací

Lego, Mattel a Hasbro do marketingu posílají stovky milionů dolarů, ale tržby jim klesají. Tradiční hračkářský řetězec Toys R Us dokonce zavírá stovky svých prodejen. Děti chtějí telefony, tablety a počítače. Je to konec tradičních hraček?

Americká firma Mattel se s poklesem svých prodejů potýká už posledních deset let. V 90. letech firma válcovala trh zejména díky ikonické panence Barbie, ačkoliv už od počátku jí bylo vyčítáno, že její krása není slučitelná s realitou. Situace se ale změnila a být "dobře vypadající" hračka vzhledem ke všem změnám ve společnosti přestalo stačit. V posledních letech tak panenka Barbie, která byla poprvé představena v roce 1959, prochází různými inovacemi s většími i menšími úspěchy. Panenky se prodávají s různou barvou pleti i tvary těla a také v různých profesních i společenských rolích. V listopadu 2017 výrobce přišel s první Barbie s hidžábem, jejímž předobrazem byla olympijská šermířka Ibtihaj Muhammadová. V březnu byla uvedena další řada panenek, které představují sedmnáct slavných žen současnosti i historie. Například mexickou malířku Fridu Kahlo, americkou pilotku Amelii Earhartovou, italskou fotbalistku Saru Gamaovou, matematičku Katherine Johnsonovou a další. Také v jedné ze svých posledních kampaní The Dream Gap (Příkop snů) se značka opět snaží podpořit sebevědomí dívek během cesty za naplněním jejich snů. Nejvýdělečnější hračkářskou firmou na světě je Lego, ale i pro něj se stal loňský rok zlomovým. Poprvé po třinácti letech mu meziročně poklesly tržby o sedm procent na 5,8 miliardy dolarů a snížil se i zisk. V důsledku toho Lego propustilo přes 1400 zaměstnanců, tedy téměř osm procent své celosvětové pracovní síly. Problémy se promítly i do vedení společnosti. Generální ředitel firmy Bali Paddu v jejím čele vydržel pouhých osm měsíců, než otěže převzal Niels Christiansen. Pod jeho vedením se firma rozhodla přijmout změny na trhu jako novou výzvu. Soustřeďuje se na digitalizaci a robotizaci svých hraček a klasické stavebnice propojuje s moderními technologiemi. Příkladem je stavebnice Lego Boost, která umožňuje prostřednictvím tabletu naprogramovat robota. Letos na jaře značka představila novou řadu hraček nazvanou Powered Up, v níž lze elektricky poháněné hračky ovládat mobilní aplikací. Jedná se o Batmobil a čtyři druhy vláčků včetně dvou z řady Lego Duplo, určené malým dětem.