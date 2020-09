Banky kvůli koronaviru posunuly 358 tisícům lidí splátky. V říjnu však odklady končí

Banky k 11. září přijaly téměř 400 000 žádostí o odklad splátek úvěrů, schválily jich 358 000. Vyplývá to z nejnovějších dat České národní banky (ČNB). Počet podaných žádostí klesá v souvislosti s blížícím se termínem ukončení možnosti odkladu, který je 31. října. Informoval o tom hlavní poradce České bankovní asociace Vladimír Staňura.

Odmítnuto tak bylo podle něj 42 000 žádostí, což je 10,5 procenta z celkového počtu podaných žádostí. Přísun nových žádostí se začátkem září skoro zastavil.

"Jak se dalo očekávat, přísun nových žádostí se v září zastavil. Poslední termín pro podání žádosti o odklad splátek je 30. září. To ovšem znamená odklad pouze na jeden měsíc, to znamená do 31. října, kdy odklady končí. V listopadu se všichni ti, kdo o odklad splátek požádali, vrátí ke standardním splátkám svých úvěrů," uvedl Staňura.

Podle odhadů bank požádalo o odklad splátek od března letošního roku 12 až 13 procent klientů majících úvěr. Největší podíl na podaných žádostech mají spotřebitelské úvěry (65 procent). Na hypotéky připadá 26 procent žádostí, šest procent na odklady podniků a tři procenta jsou nezařazená.

O odklad splátek mohou žádat dlužníci zasažení v souvislosti s koronavirem. Dlužník věřiteli skutečnost oznámí, důvody nemusí prokazovat. Splátky je možné odložit u úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem. V případě hypoték je možné splácení přerušit také u smluv sjednaných již před 26. březnem, které ale byly čerpány až po tomto datu.

Moratorium se nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry a operativní leasing. Splátky nelze odložit ani u úvěrů, u kterých dlužník k 26. březnu měl zpoždění se splátkou úvěru delší než 30 dnů.

Vláda schválila možnost odkladu splácení úvěrů a hypoték 1. dubna. Přerušeno je splácení úroků i jistiny. Pouze u úvěrů firem je pozastaveno splácení jistiny, úroky firmy platí dál. Pokud klient odložení splátky využije, délka splácení úvěru se adekvátně prodlužuje o dobu, po kterou je splácení přerušeno. Za přerušení si banky neúčtují žádné poplatky.