Ekonomika letos poroste o dvě procenta, odhaduje nadále ČBA. Rizikem jsou cla USA

Česká bankovní asociace (ČBA) v aktualizované prognóze nechala odhad růstu ekonomiky v letošním roce na dvou procentech. Pro příští rok předvídá ve svém prvním odhadu růst na úrovni 2,3 procenta.

Výkonnosti české ekonomiky letos i příští rok podle ČBA pomůže soukromá spotřeba podpořená solidním, ale zpomalujícím růstem mezd.

"V souvislosti s ne úplně jasnou hospodářskou situací v Německu nadále zůstává základním scénářem ČBA dočasné usazení české ekonomiky na tempech mírně pod jejím střednědobým potenciálem s tím, že během roku 2021 lze již očekávat mírné zrychlení," uvedl analytik ČBA Miroslav Zámečník.

Největším rizikem odhadovaného vývoje české ekonomiky je podle ČBA v současnosti možný obchodní spor mezi USA a státy EU v návaznosti na kontroverzní evropské dotace výrobci letadel Airbus a následné říjnové zavedení cel na evropské zboží v hodnotě 7,5 miliardy dolarů.

Rizikem také může být reakce evropských ekonomik na zavedení přísnějších emisních limitů od roku 2021. To může na jednu stranu vést k růstu prodeje automobilů v roce 2020 kvůli předzásobení. Na druhou stranu to ale může v dalším roce způsobit pokles, který by ovlivnil zásadním způsobem ziskovost automobilek.

"V tuto chvíli není nikdo schopen předvídat, jak se promítnou přísné emisní normy a nástup elektrifikace do automobilového průmyslu v ČR, ale vnímáme to jako významné riziko," uvedl Zámečník.

ČBA zveřejňuje predikci pravidelně jednou za čtvrtletí na základě příspěvků analytiků českých bank.

Ministerstvo financí očekává v listopadové prognóze letos růst ekonomiky o dvě procenta a příští rok o 2,2 procenta. Česká národní banka v listopadové prognóze letos očekává růst české ekonomiky o 2,4 procenta a příští rok o 2,8 procenta. MF zveřejní novou prognózu na počátku února a ČNB 6. února.

Ukazatel 2018 2019 2020 2021 Růst reálného HDP (%) 3,0 2,5 2,0 2,3 Podíl nezaměstnaných osob (MPSV): průměr (%) 3,2 2,8 2,9 3,2 Průměrná nominální mzda (růst v %) 7,5 7,0 5,6 4,8 Míra inflace: CPI (%) průměr 2,1 2,8 2,7 2,0 Vládní deficit/přebytek (% HDP) 0,9 0,2 - 0,2 - 0,4 Vládní dluh (% HDP) 32,6 30,8 30,1 29,8 Směnný kurz CZK/EUR: průměr 25,64 25,67 25,31 25,10 Růst bankovních úvěrů domácnostem (%) 7,9 6,6 6,1 5,9 Růst bankovních úvěrů (nefinančním) podnikům (%) 5,7 4,3 4,5 4,2

Video: Lidé kupují na úvěr pomalu i hračky, dluhy rostou, krize musí přijít, předpovídá Ryba