Máme alternativu k válečné dani, nabízejí banky státu. Získat tím má až 50 miliard

Česká bankovní asociace nabízí podporu ekonomiky, která by byla alternativou k dani z mimořádných zisků a přinesla by státu až 50 miliard korun. Návrhy zahrnují podporu dostupného bydlení financováním Státního fondu dopravní infrastruktury, dopravních projektů, pomoc občanům při pokrytí finančních závazků, investice do digitalizace státu a spolupráci s Národní rozvojovou bankou.

Vláda v souvislosti s energetickou krizí a růstem cen elektřiny a plynu uvažuje, že na banky uvalí daň z mimořádných zisků, takzvanou windfall tax. Podrobnosti plánu ale zatím nezveřejnila. Související Vláda hledá úspory ve válečné dani. Nastolí nejistotu a vyvede zisky, varují experti Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dříve mluvil o tom, že se má týkat energetických firem, bank a rafinérií. Příští rok by mohla přinést rozpočtu asi 70 miliard korun. "Banky už v létě nabídly státu alternativy k dani z mimořádných zisků a jsou připraveny do nich vložit kapitál. Jde o mnohem efektivnější způsob podpory ekonomiky než mimořádné zdanění," uvedl v reakci mluvčí asociace Radek Šalša. Banky se například hodlají více podporovat dostupné bydlení. Se snížením dluhové zatížení domácností lze podle nich pomoci tím, že se dočasně sníží splátky spotřebitelských úvěrů a hypoték, případně se přefinancují stávající úvěry do delší splatnosti. "Tímto bychom mohli pomoci ulevit rozpočtu domácností snížením měsíčního zatížení splátkami o 20-30 % u hypotečních úvěrů, u spotřebitelských úvěrů o 20-40 %," uvádí ve svém materiálu asociace. Banky jsou podle asociace schopny domácnostem pomoci s případným financování investic do obnovitelných zdrojů za výhodnějších podmínek, a tím i s úvěrovým závazkem klientům splátky na energie celkově snížit. "Součástí může být i pomoc státu při distribuci subvence technologie obnovitelných zdrojů energie (čerpadla, FVE, izolace, okna)," uvádí dále ČBA.