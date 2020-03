Influenceři, pomozte. Bali čelí výpadku turismu, rozdá miliony dolarů na propagaci

Ostrov Bali se v posledních letech stejně jako řada jiných destinací potýkal s obrovským přívalem turistů, kvůli kterým musí například řešit problémy se znečištěním pláží i vod. Cestovní ruch ale zároveň pro indonéskou provincii představuje klíčový zdroj příjmů. Když tedy nyní ostrov kvůli šířící se nákaze koronaviru pocítil útlum turistů, na pomoc povolal influencery.

Vlivní lidé na sociálních sítích - zmiňovaní influenceři - mají přesvědčit turisty, že na Bali mohou bez obav jet i v této době. Balijské úřady vyhradí na propagaci ostrova celkem 72 miliard indonéských rupií (přes 118 milionů korun). Z této sumy půjdou peníze nejen influencerům, ale také na reklamu v médiích. Balijský ministr turismu Wišnutama Kusubandio neupřesnil, jaká konkrétní částka poputuje do kapes influencerů.

Vybraní influenceři budou muset na sociálních platformách ukazovat Bali v té nejhezčí podobě tak, aby své fanoušky nalákali ke koupi letenky. Vláda zatím nevybrala konkrétní osoby, které se úkolu zhostí.

"Požadavky na výběr influencerů stále dáváme dohromady. Určující bude jejich míra zapojení (anglický termín engagement rate označuje, kolik procent lidí z těch, kteří daný příspěvek viděli, na něj nějak zareagovalo, například komentářem - pozn. red.) a počet zobrazení na YouTube nebo Instagramu. Až najdeme ty nejlepší z možných kandidátů, zkontaktujeme je," uvedl pro server The Jakarta Post Kusubandio.

Resort turismu bude vhodné influencery hledat napříč celým světem včetně evropských zemí, Austrálie nebo Blízkého východu.

Zakladatelka a šéfka české digitální agentury WeDigital Andrea Hurychová ale zpochybňuje, že by influenceři mohli turismu na Bali nějak významně pomoci. "Nemyslím si, že jejich vliv může být až tak velký. Na druhou stranu to určitě je marketingový nástroj, který může mínění trochu pomoci. Influenceři mohou poskytnout autentický obrázek toho, že na Bali to není tak strašné, normálně se tam žije a nejsou tam v souvislosti s koronavirem žádné restrikce," uvedla pro on-line deník Aktuálně.cz Hurychová, která se specializuje na obor influencer marketing.

"Nemyslím si ale, že to vyloženě přesvědčí lidi, aby najednou kupovali letenky a jezdili na Bali, pokud to třeba ani neměli v plánu," domnívá se Hurychová.

Balijský šéf resortu turismu Kusubandio současně přiznal, že vláda možná nenajde dostatek peněz na to, aby zaplatila některé z nejznámějších světových influencerů. Kusubandio by se například rád obrátil na jihokorejskou chlapeckou skupinu BTS, na to ale prý rozpočet stačit nebude. Úspěšnou k-popovou kapelu sleduje jen na Instagramu 23 milionů lidí.

Zlevněné letenky i palivo

Bali chystá kromě zapojení vlivných internetových uživatelů i další kroky, jak na ostrov o více než čtyřech milionech obyvatel přilákat cestovatele. Například v přepočtu asi 41 milionů korun půjde na podporu turistických aktivit na ostrově. Indonéská státní energetická firma Pertamina zase zlevní letecké palivo.

Pro obyvatele Indonésie pak vláda zavede třicetiprocentní slevu na letenky do deseti populárních destinací včetně balijské metropole Denpasar, města Jogdžakarta na Jávě nebo jezera Toba na Sumatře.

Vláda s opatřeními na podporu cestovní ruchu zatím počítá na tří měsíce - od března do května. "Pokud se nám bude zdát program prospěšný, mohli bychom v něm pokračovat," doplnil pro server Coconuts Bali ministr průmyslu Airlangga Hartarto.

Rušení rezervací, miliardové ztráty

Jak potvrdila i Hurychová, využívání instagramerů, youtuberů a dalších lidí populárních na internetu pro povzbuzení turistického ruchu je dnes už běžnou praxí. A to i v Česku. "Dlouhodobě to využívá například CzechTourism, který spolupracuje hlavně se zahraničními influencery, aby do ČR nalákal cizince. Dělají to ale i další firmy včetně hotelů a různých rekreačních komplexů," nechala se slyšet Hurychová.

V souvislosti s koronavirem zatím podle mluvčí státní agentury CzechTourism Ivany Vejvodové ale Česko žádná obdobná opatření jako Bali nechystá. Úřady v ČR v neděli potvrdilo pět případů nákazy.

"Asie je na tom v tuhle chvíli mnohem hůře a okolní země kolem Číny jsou nedostatkem turistů zasaženy mnohem více, protože velká část Číňanů nebo návštěvníků z Číny jezdí právě do okolních asijských států. Chápu, že pro Bali, které je závislé víceméně jen na cestovním ruchu, je to asi hodně podstatné," řekla pro Aktuálně.cz Vejvodová.

Pro hospodářství Bali - nejnavštěvovanější indonéský ostrov - jsou výnosy z cestovního ruchu stěžejní. Podle deníku The Financial Times se turismus podílí na tamní ekonomice zhruba 80 procenty.

Předloni na ostrov zavítalo šest milionů turistů. Byť úřady původně doufaly, že se počet vyšplhá na 6,5 milionu lidí, stále šlo o několikaprocentní nárůst oproti roku 2017. Vláda odhaduje, že už nyní přišla kvůli šířící se nákaze koronaviru zhruba o 500 milionů dolarů (11,5 miliardy korun). Podle deníku The Guardian zaznamenalo Bali v posledních týdnech kolem 40 tisíc zrušených rezervací hotelů.

Indonésie výskyt koronaviru nehlásí

Indonéské úřady přitom zatím žádného pacienta s koronavirem nehlásí. Nad tím se podivují někteří experti vzhledem k tomu, že je Indonésie čtvrtou nejlidnatější zemí, kterou pojí s ostatními asijskými zeměmi blízké ekonomické vztahy.

"Skutečnost, že Indonésie zatím neregistrovala jediný případ, je velmi nepravděpodobná," zpochybňuje tamní úřady virolog Ian Mackay z Queenslandské univerzity v Austrálii. Jak uvedl pro list The Financial Times, pro lidi z čínského Wu-chanu - epicentra nákazy - představuje Bali jednu z nejvyhledávanějších turistických destinací. Z Wu-chanu na tento ostrov létají přímé spoje a jen loni odcestovalo z pevninské Číny na Bali 1,2 milionu pasažérů.

Koronavirus si vyžádal už přes 3000 obětí a nakažených je více než 92 000 lidí. Na druhou stranu se současně více než 48 000 lidí uzdravilo, uvedl analytický server Worldometer, který čísla neustále aktualizuje. Koronavirus představuje nebezpečí zejména pro starší lidi, osoby se slabou imunitou nebo lidi s chronickým onemocněním. Ve většině případů nemívá nemoc těžký průběh.

Video: Riziko zavlečení viru do Česka stoupá, velké počty nakažených ale nečekám, říká lékař