Babišovu Hartenbergu se daří. Utržil miliardy, nakupoval kliniky v Turecku i jinde

Investiční skupině Hartenberg Holding, která spravuje investice premiéra Andreje Babiše (ANO), minulý rok stouply meziročně tržby o 13 procent na 940 milionů eur (zhruba 22,7 miliardy Kč). Provozní zisk před započtením úroků, daní a odpisů EBITDA vzrostl o 15 procent na 130 milionů eur, což v přepočtu činí 3,1 miliardy Kč.
O loňských výsledcích holdingu v pátek informoval sever Seznam Zprávy. Za rekordními výsledky holdingu jsou hlavně akvizice.
„Byl to rekordní rok. Stojí za tím kombinace organického růstu a akvizic,“ řekl serveru Jozef Janov, řídící partner Hartenberg Capital, který spravuje investice holdingu. Minulý rok koupil Hartenberg Holding šest firem, a to tři e-shopy a tři kliniky. „To je hlavní příčinou růstu,“ dodal Janov.
Celkový hospodářský výsledek Hartenberg Holdingu byl ovšem ztráta 368 milionů korun. „Jde o účetní veličinu, protože dokud firmy neprodáme, tak vykazujeme ztrátu,“ řekl k tomu Janov. Ztráta souvisí s odpisy investic.
V internetovém podnikání Hartenberg Holding loni investoval prostřednictvím své skupiny enterstore do švédského výrobce a prodejce spodního prádla Miss Mary of Sweden, prodejce potřeb pro malé děti 4Kraft a společnosti ČistéDřevo.cz.
Ve zdravotnictví holding převzal tureckou Bahçeci Group, která provozuje kliniky v Turecku i dalších zemích na Balkáně. Dalšími investicemi byla rumunská Clinica Autentica a britská klinika Herts & Essex Fertility Centre, napsaly Seznam Zprávy. Všechny se zaměřují na asistovanou reprodukci. V tomto oboru buduje Hartenberg skupinu FutureLife, která má již víc než 60 klinik v 15 evropských zemích.
Premiér Babiš kvůli střetu zájmů převedl do svěřenského fondu holding Agrofert, nikoliv ale investiční skupinu Hartenberg Holding. V ní drží přes firmu SynBiol podíl 87,75 procenta, dalších 9,75 procenta vlastní Janov a zbývající podíl náleží šéfovi akvizic Babišova holdingu Agrofert Liboru Němečkovi. Hartenberg investuje vedle reprodukčních klinik a e-shopů také do nemovitostí, potravinářství a oděvních značek.
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