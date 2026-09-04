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Ekonomika

Babišovu Hartenbergu se daří. Utržil miliardy, nakupoval kliniky v Turecku i jinde

ČTK
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Investiční skupině Hartenberg Holding, která spravuje investice premiéra Andreje Babiše (ANO), minulý rok stouply meziročně tržby o 13 procent na 940 milionů eur (zhruba 22,7 miliardy Kč). Provozní zisk před započtením úroků, daní a odpisů EBITDA vzrostl o 15 procent na 130 milionů eur, což v přepočtu činí 3,1 miliardy Kč.

Premiér Babiš kvůli střetu zájmů převedl do svěřenského fondu holding Agrofert, nikoliv ale investiční skupinu Hartenberg Holding.
Premiér Babiš kvůli střetu zájmů převedl do svěřenského fondu holding Agrofert, nikoliv ale investiční skupinu Hartenberg Holding.Foto: Radek Bartoníček
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O loňských výsledcích holdingu v pátek informoval sever Seznam Zprávy. Za rekordními výsledky holdingu jsou hlavně akvizice.

„Byl to rekordní rok. Stojí za tím kombinace organického růstu a akvizic,“ řekl serveru Jozef Janov, řídící partner Hartenberg Capital, který spravuje investice holdingu. Minulý rok koupil Hartenberg Holding šest firem, a to tři e-shopy a tři kliniky. „To je hlavní příčinou růstu,“ dodal Janov.

Celkový hospodářský výsledek Hartenberg Holdingu byl ovšem ztráta 368 milionů korun. „Jde o účetní veličinu, protože dokud firmy neprodáme, tak vykazujeme ztrátu,“ řekl k tomu Janov. Ztráta souvisí s odpisy investic.

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V internetovém podnikání Hartenberg Holding loni investoval prostřednictvím své skupiny enterstore do švédského výrobce a prodejce spodního prádla Miss Mary of Sweden, prodejce potřeb pro malé děti 4Kraft a společnosti ČistéDřevo.cz.

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Ve zdravotnictví holding převzal tureckou Bahçeci Group, která provozuje kliniky v Turecku i dalších zemích na Balkáně. Dalšími investicemi byla rumunská Clinica Autentica a britská klinika Herts & Essex Fertility Centre, napsaly Seznam Zprávy. Všechny se zaměřují na asistovanou reprodukci. V tomto oboru buduje Hartenberg skupinu FutureLife, která má již víc než 60 klinik v 15 evropských zemích.

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Premiér Babiš kvůli střetu zájmů převedl do svěřenského fondu holding Agrofert, nikoliv ale investiční skupinu Hartenberg Holding. V ní drží přes firmu SynBiol podíl 87,75 procenta, dalších 9,75 procenta vlastní Janov a zbývající podíl náleží šéfovi akvizic Babišova holdingu Agrofert Liboru Němečkovi. Hartenberg investuje vedle reprodukčních klinik a e-shopů také do nemovitostí, potravinářství a oděvních značek.

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Sabotáž v Dormagenu. Německá policie vyšetřuje další případ útoku na elektrickou stanici

Německá policie čtvrteční nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu na západě země vyšetřuje jako sabotáž, informovala v pátek agentura DPA. Mluvčí policie v Kolíně nad Rýnem řekl, že vyšetřovatelé mají dopis, jímž se kdosi hlásí k odpovědnosti. Na jeho základě kontrolují další dvě elektrická zařízení. Německo v posledních dnech zaznamenalo jiné dva útoky na elektrické rozvodny.

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