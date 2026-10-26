Babiš s Havlíčkem chtějí v Alžírsku jednat i o dodávkách plynu

Premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (oba ANO) chtějí při své návštěvě Alžírska jednat mimo jiné i o dodávkách plynu. Havlíček to před odletem řekl novinářům.
Do severoafrické země s nimi letí i zástupci energetické společnosti ČEZ. Tato delegace jednala o dodávkách plynu také v USA, Ázerbájdžánu a chystá se i do Norska.
„Cíl je jasný. Diverzifikovat dodávky plynu do České republiky a popravdě řečeno, rozhodnout se podle nejlepší možné nabídky,“ sdělil Havlíček. Zatím nemůže říct, o jaké by se případně jednalo množství. „Bude to samozřejmě záviset na tom, co nám Alžířané nabídnou,“ podotkl.
Česko má s Alžírskem dlouhodobě pozitivní obchodní bilanci, v roce 2024 činil obchodní přebytek 2,4 miliardy korun. Hlavními vývozními artikly jsou automobily a stroje. Do Česka se naopak dováží chemické suroviny.
Havlíček zdůraznil, že momentálně Evropě nedostatek plynu nehrozí, infrastruktura je dostatečná. Česko má zásobníky plné zhruba z 80 procent. Komodity se dají kupovat i na denním trhu, problémem je ale podle Havlíčka cena.
„Bohužel, cena na rotterdamské burze je dnes kolem 90 eur (zhruba 2200 Kč) za megawatthodinu. To je trojnásobek proti začátku roku a skoro devítinásobek toho, co je v USA. Evropské firmy tím pádem ztrácejí konkurenceschopnost a samozřejmě se to dotýká ceny elektřiny,“ dodal.
Konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, ochromil lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu. Tím běžně prochází asi pětina světových dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG).
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