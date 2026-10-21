Babiš překvapil plánem, jak prodat víc hypoték. A tvrdě zkritizoval banky

Premiér Andrej Babiš (ANO) se opětovně pustil do bank. Důvodem jsou drahé hypotéky. Podle premiéra stojí víc, než by mohly. Během svého řečnění za sněmovním pultíkem u příležitosti projednávání státního rozpočtu navíc odkryl nový plán na podporu hypoték.
Hypotéky jsou pro hnutí ANO klíčové téma. Ještě před volbami dnes nejsilnější vládní strana slibovala levnější hypotéky. Jenže úvěry na bydlení svižně zdražují.
Premiér řekl, že banky dělají byznys a na hypotékách vydělávají. „Návratnost kapitálu ukazatel ROE je v Česku patnáct procent, v Německu pět,“ řekl Babiš.
Jinými slovy, zatímco v Česku podle něj získají banky z každé investované koruny patnáct haléřů, v Německu je to jen pět haléřů.
Babiš komerční banky obvinil z nenasytnosti a argumentoval tím, že jejich zisky se od roku 2021 zdvojnásobily ze zhruba 70 na 140 miliard korun. „Kdo tady nejvíc vydělává, kdo je nejvíc nenasytný? No komerční banky,“ prohlásil.
„Budeme s bankami jednat. Vydělávají extrémně,“ uvedl premiér bez dalších podrobností. A hypotéky jsou podle něj jedním ze zdrojů nadměrných příjmů. „Já chci jen slíbit lidem, že se budeme v tom angažovat,“ dodal.
Nový plán
Babiš tvrdí, že klíčová úroková sazba České národní banky, kterou se banky řídí, je o 1,5 procentního bodu nad tím, co mají v průměru země platící eurem, což prodražuje hypotéky.
A zmínil úplně nový plán, jak by mohl stát zvýšit dostupnost hypoték. Připomněl, že každý žadatel musí povinně složit určitý podíl vlastních prostředků z hodnoty kupované nemovitosti. „Je tam ta akontace,“ zmínil. A na zbytek pak žádá banku o úvěr.
„Můžeme se zamyslet nad tím, že bychom podpořili mladé rodiny, že by tu akontaci neplatily,“ řekl Babiš s tím, že by částku mohl garantovat stát. Podrobnosti premiér nesdělil.
Mladí do 36 let musí mít dle aktuálních pravidel naspořeno deset procent hodnoty nemovitosti, ti starší jsou vázaní akontací ve výši dvaceti procent. Garance státu by mohla vést k tomu, že by víc mladých na hypotéku dosáhlo. Detaily plánu nicméně nepadly.
Pokud by žadatel neskládal vlastní prostředky, šlo by o stoprocentní hypotéku. Úvěr na celou hodnotu nemovitosti nicméně může povolit centrální banka, zásah státu v zásadě není nutný.
Až dosud se přitom hovořilo o tom, že by se mladým zvýšil daňový odpočet úroků zaplacených u hypotéky z daní.
Příliš napnutá struna
Už dřív kritizovala banky kvůli drahým hypotékám ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
„Banky dál zdražují hypotéky, přestože základní sazba České národní banky neroste. Kdo ale příliš napíná strunu, neměl by být překvapený, když praskne,“ napsala začátkem října šéfka státní kasy na svou síť X. „Byla by škoda znovu otevírat debaty, které už jsme považovali za uzavřené,“ pokračovala.
Co tím konkrétně myslela, zda banky podle ministryně zneužívají situace, neupřesnila. Hypotéky přitom zdražují již sedmý měsíc v řadě. Ještě na začátku března byla průměrná sazba hypoték v Česku 4,89 procenta, nyní je to 5,79 procenta.
U průměrné výše hypotéky 3,5 milionu korun se splatností 25 let to znamená, že se měsíční splátka z 20,2 tisíce korun zvedne téměř o 1900 korun.
Ekonomové v souvislosti s kritikou bank kvůli drahým hypotékám ze strany vládních představitelů upozorňují, že banky se neřídí dvoutýdenním základním úrokem centrální banky.
„Sazby z hypoték se neodvíjejí od krátkých sazeb České národní banky, ale od dlouhých sazeb dluhopisů, které určují náklad na financování hypoték. Ten argument je úplný nesmysl, což musí být známo i na ministerstvu,“ poznamenal bývalý guvernér ČNB a hlavní ekonom společnosti Generali CEE Holding Miroslav Singer.
Úroky u hypoték přitom táhne nahoru válka na Blízkém východě. Geopolitická nejistota totiž zdražuje cenu dlouhodobého financování. A vliv má i rostoucí zadlužení států, které tlačí cenu peněz nahoru.
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