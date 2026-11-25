Bývalý guvernér České národní banky (ČNB) Miroslav Singer se stal poradcem premiéra. Babišovi bude radit v makroekonomii, centrálním bankovnictví či měnové a hospodářské politice. Celkem má nyní Babiš podle serveru i se Singerem 13 poradců.
Uvedl to ve středu server iROZHLAS.cz na základě vyjádření Singera, podle kterého se jedná o neplacenou funkci.
„Je to několik týdnů, kdy se mě premiér zeptal, jestli bych byl ochotný být poradcem. Já jsem říkal, že pokud to nebude spojeno s nějakými požitky, tak klidně,“ sdělil serveru Singer.
„Nejsem fanda stávající hospodářské politiky. Ale o to víc vidím možnost potenciálu něco zastavit. A pokud se mi povede zastavit nějaký průšvih, budu docela spokojený,“ doplnil.
Singer se v roce 2005 stal členem bankovní rady ČNB a zároveň i viceguvernérem centrální banky. Mezi lety 2010 a 2016 pak byl guvernérem ČNB.
Singer byl také po roce 2020 členem Národní ekonomické rady vlády (NERV), kterou nynější Babišova vláda letos v únoru zrušila.
Singer v posledních letech pracuje podle serveru jako hlavní ekonom a ředitel pro styk s institucemi v Generali CEE Holding. Předsedá také dozorčí radě Generali České pojišťovny.
Současně zastává pozici místopředsedy dozorčí rady Moneta Money Bank a přednáší a konzultuje na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Angažuje se také v institutu Solvo Ivany Tykač, podnikatelky a manželky vlastníka energetické skupiny Sev.en Pavla Tykače.
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