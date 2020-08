Pro seniory 6000 korun jednorázově. "Rouškovné" podpořili Babiš i Maláčová

Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zvažuje, že dá důchodcům jednorázový příspěvek 5000 nebo 6000 korun. "Ten dáme buď příští nebo možná ještě letošní rok," řekl Babiš v sobotním vydání Práva. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) následně pro televizi Nova uvedla, že návrh na jednorázový bonus ve výši 6000 korun předloží v pondělí.

"Chceme splnit slib, že průměrný důchod bude vyšší než 15 tisíc korun. Příští rok bychom se měli dostat na 15 351 korun. A k zákonné valorizaci, která bude 855 korun, uvažujeme o jednorázovém příspěvku ve výši pět nebo šest tisíc korun. Ten dáme buď příští, nebo možná ještě letošní rok," řekl Babiš Právu s tím, že v pondělí se na celé věci chce domluvit s předsedou ČSSD a ministrem vnitra Janem Hamáčkem a pak to společně oznámí.

Důchodci totiž podle Babiše během koronavirové krize prožívali stres, takže si zaslouží jednorázový příspěvek podobně jako OSVČ.

Během dne pak v televizi Nova na premiérova slova reagovala ministryně Jana Maláčová. Řekla, že sama v pondělí předloží návrh na jednorázový mimořádný důchodový bonus ve výši 6000 korun. "My tomu říkáme rouškovné a pevně doufám, že se nám to podaří schválit," prozradila. Suma by se podle ní měla vyplácet ještě letos před Vánocemi.

"Na jednorázovém letošním příspěvku pro seniory je v koalici shoda. O jeho výši se budeme bavit v následujících týdnech," potvrdila pak Nově ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), která serveru Blesk.cz v tomto týdnu řekla, že chce důchodcům dát letos navíc k penzím jednorázovou platbu přes 1000 korun.

Uplácení, míní opozice

Představitelé vládní koalice se v poslední době opakovaně předháněli v návrzích na zvýšení důchodů. Babiš nejprve koncem července navrhl změnu valorizace, tedy zákonného navýšení měsíční částky důchodů, od ledna 2021 ze zhruba 840 na 900 korun.

ČSSD pak navrhla zvýšení valorizace až o 400 Kč. Babiš následně prohlásil, že by valorizace mohla vzrůst až o 500 Kč.

Podle některých zástupců opozice se členové vlády předhánějí v uplácení a rozdávání předvolebních pozorností. Upozornili také, že vládá neříká, kde na mimořádný příspěvek pro důchodce vezme peníze.

Poslankyně opozičních Pirátů Olga Richterová v sobotu v televizi Prima řekla, že kvůli jednorázovému příspěvku mohou někteří senioři ztratit nárok na příspěvek na bydlení na tři měsíce.

Komplikovaný výpočet

Důchody se zvyšují podle zákona vždy od ledna o růst cen a polovinu růstu reálných mezd za stanovené období. Pro výpočet se používá průměrný důchod z června, reálný růst výdělků, průměrná mzda z předchozího roku a roční inflace.

Vypočítat, o kolik se penze budou zvedat, však není v posledních letech jednoduché. Babišova vláda totiž každý rok prosadila změnu zákona. Zatímco dříve se důchod zvyšoval o částku, která vyšla ze zákonných proměnných, nyní kabinet nejdřív stanoví výsledek a podle něj upravuje dosazované hodnoty. Loni a letos penze rostly v průměru o 900 korun. Průměrný starobní důchod tak letos koncem března dosahoval částky 14 397 korun.