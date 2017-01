Babiš chce zrušit prodej pozemků v Harrachově za desítky milionů. Žádá nový tendr

před 23 minutami

Státní pozemky, na nichž jsou dvě třetiny skiareálu, má získat za 56,5 milionu korun provozovatel krkonošského střediska, společnost Sportovní areál Harrachov. Ministr Babiš požaduje revizi prodeje. Po zrušení prodeje má být v tendru vybrán nový majitel podle výše nabízené ceny.

Ministr Babiš požaduje revizi prodeje pozemků v Harrachově. Na průběh prodeje, včetně všech znaleckých posudků, nařídil ministr financí neprodlenou kontrolu.

"Respektuji snahu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodat areál jako celek, trvám však na uskutečnění výběrového řízení, které je tím nejlepším znaleckým posudkem na skutečnou cenu nemovitosti," uvedl ministr. Vyjádření úřadu zjišťujeme.

Sportovní areál Harrachov podepsal na konci loňského roku s majetkovým úřadem smlouvu na pozemky, které si do současné doby pronajímal. Smlouva má být účinná až v okamžiku, kdy k převodu zhruba 23 hektarů vydá souhlasné stanovisko ministerstvo životního prostředí. Pozemky jsou totiž v Krkonošském národním parku. Starostka Harrachova Eva Zbrojová za lepší variantu považovala, kdyby stát pozemky převedl na radnici.

Podle dřívějšího vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových má provozovatel na pozemky ze zákona předkupní právo. O přímém prodeji do rukou Sportovního areálu Harrachov bylo rozhodnuto kvůli tomu, že na pozemcích státu jsou stavby, které patří provozovateli a navíc společně s pozemky tvoří funkční celek.

Uzavření smlouvy mělo odstranit nejistotu ohledně dalšího fungování skiareálu. Platnost předchozí nájemní smlouvy skončila v červnu 2015 a na nové se provozovatel s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových nedohodl. Spor byl ohledně výše nájemného. Úřad požadoval na základě znaleckého posudku navýšení z 2,2 milionu korun za rok na 3,5 milionu, Sportovní areál Harrachov naopak chtěl na základě vlastních posudků snížení na 1,6 milionu. Státu tak dosud posílal částku, jež vycházela z jeho posudku. Spor se dostal až k soudu, líčení ale ještě nebylo.

Dnes se do sporu vložil ministr Babiš, který tak chce vyvrátit pochybnosti, na něž média v posledních dnech poukazovala. Česká televize v pořadu Reportéři ČT v pondělí uvedla, že akciovou společnost Sportovní areál Harrachov ovládá lyžařský svaz a Česká unie sportu vedená vlivným lobbistou Miroslavem Janstou (ČSSD).

Koupě zimního sportoviště by podle ČT byla pro firmu výhodná, chystá se totiž navíc převzít i zchátralé skokanské můstky. Pokud by ministerstvo životního prostředí obchod schválilo, zajistilo by to podle ČT novému majiteli vysoké zisky. Osud skokanských můstků by byl ale závislý na státní dotaci na jejich opravu, společnost Sportovní areál Harrachov je totiž opravit nehodlá.

Skiareál v Harrachově je s 7,3 kilometru sjezdovek pátým největším střediskem v Libereckém kraji. Sportovní areál Harrachov má čtyři akcionáře, Česká unie sportu vlastní 56,5 procenta akcií, Svaz lyžařů ČR 37,6, město má čtyřprocentní podíl a Investiční společnost Sportlease 1,9 procenta.

autor: ČTK