S touhle platební kartou máte smůlu. Řada Čechů se v cizině ocitá v nepříjemné pasti

Zatímco cestování bez platební karty je už v současnosti pro většinu lidí nepředstavitelné, řada českých turistů v cizině pravidelně naráží na nepříjemný problém. Přestože mají v půjčovně aut předem zarezervovaný a zaplacený vůz, kancelář jim ho odmítne vydat. Jako depozit pro případ nehody totiž požaduje blokaci konkrétní částky na kreditní kartě. V Česku suverénně nejrozšířenější debetní karty firma odmítá akceptovat a nezajímá ji přitom, kdo kartu vydal a jaký zůstatek na ní ve skutečnosti je. Podle bank je to mnohde běžná praxe a lidé by na problémy měli být připraveni.

Letadlo z Prahy před několika minutami dosedlo na ranvej letiště v západosicilském Trapani a před přepážkami autopůjčoven se bleskově tvoří dlouhé fronty. Pro turistiku na Sicilii je totiž kvůli špatnému spojení veřejnou dopravou půjčení auta ideální volbou, za velmi výhodné ceny ho navíc obvykle zprostředkovávají i samy aerolinky.

Ve frontách u přepážek převládají Češi, většina z nich brblá nad "zbytečným zdržováním" italských pracovníků, aniž by tušili, že za chvilku budou ostatní zdržovat i oni.

"Ale vy máte debetní kartu!" předstírá překvapení zaměstnanec autopůjčovny, aniž by dal najevo, že totéž vytýkal i všem předchozím ve frontě. "Normální kreditka s dostatečným limitem pro platbu i rezervaci depozitu 800 eur, přesně jak jste požadovali," téměř unisono odpovídají Češi. "Ne, pro rezervaci částky depozitu můžeme akceptovat jen kreditní kartu," vysvětluje autopůjčovna.

Překvapení turisté většinou nechápou: mnohé z nich mate samotný název "kreditní karta", který je v češtině běžně používán pro jakoukoliv kartu. Ti, co rozdíl mezi debetní a kreditní (tedy úvěrovou) kartou znají, pak nechápou, proč si chce firma pro případ poškození auta "zablokovat" bankovní peníze, a nikoliv peníze, které má klient přímo na účtu.

Adrenalinová záležitost

U běžných nákupů takové situace nenastávají. Banky, které Čechům platební karty vydávají, však potvrzují, že bez kreditní karty může být půjčení auta v cizině těžké. Zároveň tvrdí, že pro klienty by to nemělo být nové téma.

Na platbu ano, na zálohu ne Na celém problému s akceptací jednotlivých druhů karet je paradoxní, že samotnou platbu za půjčové jde na rozdíl od depozitu uhradit jakoukoliv kartou. "Platbu samotnou můžete provést debetní kartou, pro bezpečnostní depozit je však obvykle požadována kreditní karta," uvádí například portugalská autopůjčovna Sadorent.

Šéf české pobočky Mastercard Miroslav Lukeš potvrzuje, že pakliže obchodník přijímá karty, musí akceptovat všechny regulované platební karty, stejně jako musí například v Česku ze zákona přijímat i hotovost. "V případě autopůjčoven se však nemusí jednat o platbu, ale o formu garance. Ta je svým způsobem vyšší u kreditní karty, díky úvěrovému rámci a kreditní historii klienta," uvedl Lukeš.

"Fakt, že řada autopůjčoven v zahraničí při půjčení auta platbu kreditní kartu vyžaduje, považujeme za obecně známý a ze strany autopůjčoven transparentně komunikovaný. Našim klientům v on-line kampani pravidelně připomínáme, že pro půjčení auta v zahraničí je vhodnější kreditní karta. A to přesto, že z našich zkušeností zároveň vyplývá, že čím dál větší počet autopůjčoven akceptuje i debetní karty, i když v podmínkách mají, že berou jen kreditky. Při zápůjčce auta pak taková autopůjčovna provede klientovi blokaci zálohové částky obvykle ve výši 1 až 2 tisíce eur," říká Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny. Připouští ale, že dopředu na to sázet nelze a jde tak trochu o adrenalinovou záležitost.

Podle ostatních bank však situace popisovaná v úvodu článku není nestandardní. "Může nastat v jakékoliv zemi," říká Patrik Mádle, mluvčí ČSOB. Podobně se vyjádřil i mluvčí Komerční banky Pavel Zúbek. "Vidíme to nejen ve státech v Severní a Jižní Americe, na Novém Zélandu či v Japonsku, ale nově i v některých evropských státech, konkrétně v Itálii, Španělsku a pro Čechy v populárním Chorvatsku," říká Zúbek s tím, že případů, kdy se s tím klienti setkají, spíš přibývá. "Velmi často se s tím klienti můžou setkat i při půjčování lodí," tvrdí Zúbek.

Mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká dodává, že to může být i v některých hotelech. "Pro obchodníky může být v určitých oblastech služeb výhodnější akceptace kreditních karet na úkor debetních, a to kvůli bezpečnější možnosti doúčtování dodatečných poplatků, pojištění či škod," říká Kopecká. Platnost kreditní karty, která se váže k úvěrovému účtu banky, není tak snadné ukončit, takže obchodník má delší období, kdy může své případné pohledávky snáze nárokovat.

Peníze banky jako "větší jistota"

Dalším důvodem může být i to, že pojištění, které si sjednávají autopůjčovny, bývá vázáno právě na podmínku, že při pronájmu auta budou využívat kreditní karty. Podle šéfa karetní společnosti Mastercard pro Česko, Slovensko a Rakousko Miroslava Lukeše je důvodem i to, že o autopůjčovny mohou vidět zákazníky s kreditní kartou méně rizikové než ty, co by chtěli služby hradit debetní kartou.

Naráží tím na to, že zatímco debetní kartu může ke svému běžnému účtu získat automaticky každý klient banky, a když k ní nebude mít kontokorent, banka při jejím vydání nebude prověřovat jeho schopnost splácet, protože z ní bude platit vlastními penězi.

S kreditní kartou naopak banka klientovi vždy poskytuje takzvaný úvěrový rámec, tedy své peníze, takže si před tím prověřuje, že je klient bude schopný splácet nebo najednou vrátit. "Proto také mnohé autopůjčovny a další obchodníci mohou kreditní karty vyžadovat. Většina lidí, kteří často cestují a mají s tím už zkušenost, proto kreditní kartu mají," říká Lukeš.

Autopůjčovna: Neví o tom čtyři Češi z pěti

"Tento problém řešíme u 80 procent lidí, kteří přiletí z Česka," řekla Aktuálně.cz pracovnice autopůjčovny na letišti v sicilském Trapani.

Řešení je podle ní jen jedno. "Můžeme jim v tomto případě nabídnout pouze dokoupení plného havarijního pojištění," vysvětluje zástupkyně firmy Auto Europa - Sicily by Car. Jeho cena je ovšem i u menších aut 30 eur na den a vysoce tak převyšuje částku samotného půjčovného za vůz.

Následně podle ní reagují všichni Češi stejně - nejprve chtějí rezervaci vozu okamžitě zrušit. "Dám jim obvykle hodinu na rozmyšlenou, ať si ujasní, co je pro ně pohodlnější."

Poté, co turisté zjistí, že karty neberou ani ostatní autopůjčovny a jiná možnost jim prakticky nezbývá, obvykle se k přepážce vrací a dokoupení pojištění akceptují. Pravděpodobně i proto, že se zrušením rezervace v den vyzvednutí se obvykle pojí vysoké penále.

Stížností jsou desítky

Banky unisono tvrdí, že se s tímto problémem na ně jejich klienti obracejí spíše výjimečně. "Jedná se maximálně o desítky případů ročně, rovnoměrně rozložených mezi evropské země a USA," říká mluvčí České spořitelny.

Banky zároveň zdůrazňují, že na problém s uplatněním debetních karet v autopůjčovnách klienty upozorňují a je to jeden z argumentů, když klientům vysvětlují výhody kreditní karty. "Naším zákazníkům doporučujeme ověřit si podmínky autopůjčoven před dovolenou a případně se připravit na požadavek k akceptaci pouze kreditních karet," říká Martina Lambert, mluvčí Moneta Money Bank.

"Klienty na skutečnost, že autopůjčovny a někteří další obchodníci v cizině budou chtít při placení jen kreditní kartu, aktivně upozorňujeme, takže by je taková situace neměla zaskočit. Ti, kteří cestují častěji a autopůjčovny využívají, ostatně většinou kreditní kartu od nás už mají," říká Zúbek.

Podle cestovních kanceláří se jejich zákazníci se striktním požadavkem na kreditní kartu ve většině hlavních destinacích tolik nesetkávají. "Spolupracujeme s partnerskými autopůjčovnami, se kterými máme domluvené podmínky tak, že většinou ani není potřeba blokovat částku na kartě. Týká se to třeba letovisek v Turecku, Řecku nebo Španělsku. Kreditní kartu naopak vyžadují půjčovny v Itálii," říká Jan Bezděk, mluvčí CK Fischer. Půjčení auta prostřednictvím cestovky však může být dražší.

Některé banky zaznamenávají, že zájem o kreditní karty se před letní sezonou a běhen ní zvyšuje. "Je to tak každoročně, letos v květnu jsme sjednali o 31 procent více kreditních karet v porovnání s květnem 2017," říká Martina Lambert, mluvčí Monety.

"Kreditky" jsou na ústupu

Celkový počet kreditních karet, které mají Češi, ale od roku 2011 klesá. Podle statistiky Sdružení pro bankovní karty, která zahrnuje i data významných nebankovních společností, celkový počet vydaných kreditních karet v Česku loni konci loňského roku dosáhl 1 834 475, zatímco před sedmi lety to bylo 2 288 981.

Nízký zájem o kreditní karty v Česku je daný historicky, protože banky podporovaly z počátku debetní karty, zatímco ve Spojených státech a mnoha dalších zemích to bylo naopak. Přispívá k tomu také to, že mnoho lidí je nepoužívá z obavy, že za jejich použití zaplatí vysoké poplatky.

Podle průzkumu společnosti Mastercard má kreditní kartu v Česku 24 procent lidí, na Slovensku, kde je historie platebních karet obdobná, je to 27 procent lidí.