Zpátky do doby žigulíku. Zjednodušená verze Lady Granta nemá ani ochranu před zloději

Automobily Lada se vracejí do dob žigulíků. AvtoVAZ minulý týden obnovil výrobu modelu Granta, ovšem s výrazně osekanou výbavou. Spekulovalo se o tom, jaké prvky auto nakonec dostane, informace od dealerů ruské automobilky ale překonaly i ty nejméně optimistické předpoklady.

Už minulý týden bylo podle informací mnoha ruských médií jasné, že Lada Granta Classic 22, jak zjednodušenou verzi označuje samotný AvtoVAZ, přijde o airbagy, ABS, ESP nebo systém nouzového volání ERA-GLONASS. Magazín Autorevju však s odkazem na dealery automobilky z Toljatti také informuje, že Granta v nové základní verzi nemá ani předpínače předních bezpečnostních pásů a imobilizér, který brání nastartování motoru nesprávným klíčem a platí tak za základní ochranu auta proti krádeži. S trochou nadsázky se tak Lada vrací do éry žigulíku, protože elektronická výbava byla zredukována na skutečné minimum.

Automobilka však v tiskové zprávě zveřejněné minulý týden o chybějících prvcích nemluví, naopak zdůrazňuje, že v porovnání s výbavou Classic z dob před krizí způsobenou invazí Ruska na Ukrajinu a následnými světovými sankcemi, má teď i základní model vyšší palubní komfort. Součástí výbavy jsou posilovač řízení, elektrické stahování předních oken, vyhřívaná a elektricky ovládaná zrcátka, centrální zamykání, úchyty ISOFIX, palubní počítač, příprava pro rádio, denní svícení nebo 14palcová kola s okrasnými kryty. Ochrana posádky i před zloději byla ale zredukována na naprosté minimum.

Prodejci Lady také potvrdili původní zprávy o tom, že pohonná jednotka nebude plnit jako doposud normu Euro 5, ale díky úlevám z ruských zákonů, které přišly jako reakce na mezinárodní sankce, jen Euro 2. To je emisní standard platný v Evropě koncem 90. let. Samotná zážehová šestnáctistovka má stejně jako doposud 66 kW a manuální pětistupňovou převodovku. V tomto ohledu se také nic nezměnilo.

Dle očekávání klesla cena zjednodušené varianty. Sedan stojí od 675 900 rublů, což je v přepočtu zhruba čtvrt milionu korun. Je to o trochu více, než hovořily původní odhady médií, zároveň ale o 85 600 rublů méně než u verze Classic před krizí a o 52 tisíc rublů méně než u někdejší základní verze Standard. Ceny platí pro sedan, liftback a kombi zatím cenovku nemají. Hatchback, který byl nejméně oblíbený, v obnovené nabídce nefiguruje.

Vedle výbavy Classic 22 se v cenících prodejců nadále objevují i lépe vybavené modely Luxe a Luxe Prestige, které mají nadále i ABS nebo airbagy. Navíc se nabízí i se silnějšími motory s výkonem 72 nebo 78 kW: slabší má auto, silnější manuál. Autorevju ale podotýká, že se jedná o auta ze skladových zásob a obnovení výbavy lépe vybavených provedení zatím potvrzeno nebylo.

Naopak Lada Niva ve verzích Legend i Travel (druhá jmenovaná vychází z modernějšího Chevroletu Niva, první má základ v původním 45 let starém modelu) se na výrobní pásy vrátí nejspíše v červenci. Půjde podobně jako u Granty o verzi bez elektronické výbavy. Obnovit produkci dalších modelů - Vesty, Xray a Largusu - bude zřejmě o dost složitější. Všechny tři totiž ve velkém spoléhaly na techniku Renaultu, Largus je dokonce přeznačenou verzí prvního Loganu MCV, který se ale z Ruska před několika týdny úplně stáhl a svůj podíl v AvtoVAZu převedl na výzkumný institut NAMI. U SUV Xray se pak spekuluje, že výroba už se ani neobnoví a auto skončí.

Duster bude vyrábět Lada

Naopak novinkou v nabídce Lady by se měla stát "její" verze oblíbeného SUV Renault Duster. To se vyrábělo v moskevské továrně francouzské automobilky, s některými změnami by se tak mělo přesunout do Toljatti. Jednou z často zmiňovaných úprav bude jiný motor, místo francouzských jednotek se totiž může do útrob montovat ruská osmnáctistovka o výkonu 90 kW. Silnější jednotku AvtoVAZ na skladě nemá.

Problémem může podle webu Gazeta být jednak převodovka, a jednak pohon všech kol. Není totiž jisté, jestli Rusové dovedou nahradit francouzský systém (je výrazně odlišný od toho v Ladě Niva), přičemž bez pohonu všech kol je prodejní potenciál Dusteru velice nízký. Až 94 procent všech loni prodaných Dusterů mělo čtyřkolku. Lada Duster ale na trh nepřijde hned, podle odhadů by se tak mělo stát nejdříve koncem příštího roku.

Problémy s díly ale neřeší jen AvtoVAZ. Podobně je na tom i UAZ, který má problémy především s dodávkami ABS. Ty pro něj vyráběl německý Bosch, teď se hledá nový dodavatel. Podobně jsou na tom i automobily Lada. Ruský magazín Za rulem píše, že pro UAZ bude protiblokovací systém brzd dodávat čínská firma APG (čínské komponenty by se měly objevit i v Ladách), ovšem jak dodává web Gazeta, přechod na nového dodavatele zabere devět až dvanáct měsíců. Do té doby budou i nové modely UAZ bez ABS, stejně jako bez systému nouzového volání a dalších elektronických komponentů.

Výroba SUV Patriot, podobně jako klasické buchanky, dnes známé pod zkratkou SGR, by měla být v Uljanovsku obnovena v červenci. Motory pak ale podobně jako v Ladách budou plnit jen některou z nižších emisních norem. Třeba z buchanky to tak spolu s absencí některých prvků výbavy udělá ještě větší "moderní veterán" než doposud.