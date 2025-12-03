Auto

Změnil Jaguar k nepoznání, teď ho vyvedla ochranka. Slavný designér dostal padáka

Jan Matoušek Jan Matoušek
před 1 hodinou
Muž, který načrtl novou kontroverzní tvář Jaguaru, skončil. Jako blesk z čistého nebe se objevila zpráva, že designér Gerry McGovern dostal po 21 letech u britské automobilky padáka. Designem se mu přitom povedlo dostat Land Rover zpátky na výsluní, a to stejné měl udělat i s Jaguarem.
Foto: Jaguar

Jaguar loni na konci roku nejprve vyrukoval s kontroverzní kampaní bez auta, ale s novým logem, aby následně ukázal koncept Type 00. Pryč byla lehkost F-Typu nebo noblesa XJ, novinka dostala moderní tvary, které s košatou minulostí britské značky neměly prakticky nic společného.

První příspěvek do plně elektrické budoucnosti Jaguaru se samozřejmě neobešel bez dlouhých diskusí a řady posměšků včetně poznámek o tom, že se tradiční automobilka stala až moc "woke".

Jestli přispěly i radikálnímu rozhodnutí mateřského indického koncernu Tata zbavit se po 21 let hlavního designéra Jaguar Land Roveru (JLR) Gerry McGoverna, je otázkou.

Faktem zůstává, že britský magazín Autocar s odvoláním na svou indickou mutaci napsal, že McGovern byl jednoduše vyhozen a dokonce musel být ze své kanceláře vyveden. Patrně v doprovodu ostrahy nebo ochranky. Proč, nicméně jasné není.

Mluvčí značky britskému magazínu vzkázal, že situaci nebude komentovat, Tata mu pak na otázky vůbec neodpověděla.

Autocar naznačuje, že by důvodem mohla být snaha Taty ještě blíže si k sobě JLR připoutat. Před pár dny konečně převzal otěže značky nový šéf: Ind PB Balaji, někdejší finanční ředitel Tata Motors, nahradil Adriana Mardella. Ten odešel do důchodu.

Tady pro změnu Automotive News Europe spekuluje, že ego designéra, který si obvykle do moha věcí nenechal mluvit, mohlo narazit právě na nové konzervativnější vedení.

McGovern pak byl podle všeho oblíbenec loni zesnulého Ratana Taty, který byl šéfem indické skupiny Tata v době, kdy koupila JLR. Měl mít také velký vliv v představenstvu britské automobilky.

Nutné je také připomenout, že kompletní změna identity Jaguaru včetně nového loga vyvolala nevoli nejen mezi fanoušky značky, ale také interně. Indický Autocar začátkem roku přišel s informací, že tým designérů napsal McGovernovi, který změnu vedl a měl očekávání, že se mu povede značku přetvořit podobně jako kdysi Land Rover, dokonce už v září 2022 dopis.

Kontroverzní koncept Jaguar Type 00.
Kontroverzní koncept Jaguar Type 00. | Foto: Jaguar

Vytýkal mu mimo jiné novou podobu loga bez kočky nebo celou reklamní kampaň. Lidem uvnitř Jaguaru se také nelíbilo, že na rebranding byla najata externí firma, a kritizovali celý průběh tvorby nové identity s nedostatkem diskusí uvnitř automobilky.

Dodejme, že Jaguar už loni přestal vyrábět všechny své modely, a oznámil, že se přeměnil na kompletně elektrickou automobilku zaměřenou na ještě bohatší klientelu než doposud. První sériový model, luxusní sedan, by měl přijet v příštím roce.

Kariéra britského designéra, který se narodil v roce 1956, je velmi pestrá. První práci získal v roce 1978 u Chrysleru, jehož britská odnož sponzorovala McGovernova studia. V roce 1982 přišel do skupiny Austin Rover, následně poprvé pracoval na modelu značky Land Rover, konkrétně Freelanderu.

Na konci 90. let se přesunul k Fordu, konkrétně luxusní odnoži Mercury-Lincoln, v dubnu 2004 začal pracovat pro Land Rover. Ten tehdy vlastnil spolu s Jaguarem právě Ford. Za svou kariéru u britské automobilky navrhl mimo jiné třeba Range Rover Evoque, dvě poslední generace Range Roveru, Range Rover Sport, Land Rover Discovery Sport nebo moderní verzi Defenderu. Pro Jaguar vytvořil už zmíněný koncept Type 00 a měl značku převést do plně elektrické éry.

 
