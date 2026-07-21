Změní Škoda majitele? Volkswagen jedná o prodeji indické divize, zájem má lokální gigant

Německý automobilový koncern Volkswagen jedná o prodeji podílu ve své indické divizi Škoda Auto Volkswagen India indickému konglomerátu JSW Group. S odkazem na informované zdroje to dnes uvedla agentura Bloomberg. Indický konglomerát podle nich usiluje o získání většinového podílu v divizi.
Obě strany podle zdrojů pracují na dohodě, která by zahrnovala investici JSW Group do divize Škoda Auto Volkswagen India. Ta vznikla v roce 2019 spojením firem Volkswagen India, Volkswagen Group Sales India a Škoda Auto India.
Podle zdrojů však stále zůstává několik sporných bodů, včetně hodnoty transakce a rozsahu kapitálových investic JSW a Volkswagenu do divize Škoda Auto Volkswagen India.
Případná transakce by završila dlouholetou snahu Volkswagenu o nalezení lokálního partnera v Indii. Cílem Volkswagenu je zajistit divizi nový kapitál a upevnit její pozici na indickém trhu.
Volkswagen agentuře Bloomberg v e-mailové zprávě sdělil, že neustále vyhodnocuje nové obchodní příležitosti a možnosti, které by mohl využít pro svou strategii v Indii. Upozornil, že Indie je důležitým trhem pro globální růstové plány automobilky Škoda Auto. K informacím o rozhovorech s konglomerátem JSW se však německý podnik nevyjádřil.
Škoda Auto prodala v Indii v prvním pololetí 38 894 nových aut, což je její doposud nejlepší půlroční výsledek. Přesto za domácími lídry jako jsou Tata, Mahindra nebo Maruti Suzuki, ale třeba i korejským duem Hyundai a Kia výrazně zaostává.
Bestsellerem je SUV Kylaq, vedle něj česká automobilka v Indii prodává a vyrábí také modely Slavia, Kushaq a Kodiaq. Volkswagen za první pololetí prodal 16 345 nových aut, bestsellerem je sedan Virtus, dvojče Škody Slavia.
Dodejme také, že Škoda Auto je zodpovědná za vývoj aut na indickém trhu pro celý koncern Volkswagen.
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