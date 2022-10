Život na britském zámku o čtyřech kolech. Nový Range Rover je naštěstí stále stejný

Range Rover je v automobilovém světě něco jako tatranka. Všichni vědí, co to je a také odkud to je. Ryze britské spojení komfortu limuzíny, prostoru dodávky, vytříbeného stylu a odvahy v terénu. Taková je i nová generace, přestože hýří moderní technikou a sleduje designérskou módu. Testujeme nejsilnější diesel i nejsilnější benzin.

Range Rover je jedním ze šťastných automobilových dětí šedesátých let. V té době dokázali konstruktéři jedné firmy přijít se zcela novým konceptem a vytvořit něco, co ostatní značky neměly. V tomto případě přidat k terénnímu podvozku pohodlí na silnici, k prakticky pojaté kabině luxusní zpracování a k těžké práci kultivovaný motor. Související Musí to být britské. Proč královna Alžběta nakonec přesedla do Bentley 33 fotografií Ano, Japonci i Američané dokázali vyrobit něco jako Range Rover. Ale opravdický Range Rover je dosud jen jeden. A je to na něm vidět už na pohled. Zachovává povědomé linky i proporce, aristokratickou hrdost i odhodlání probít se terénem. Najdete-li snímky britské královské rodiny na pikniku, nikdy na nich nechybí Range Rover. Pátá generace opět o něco povyrostla. V základní verzi měří na délku těsně přes pět metrů, z toho tři metry připadají na rozvor. Prodloužené provedení k obojímu přidává dalších dvacet centimetrů a jak ukazuje tmavozelený vůz na snímcích, umožňuje zástavbu třetí řady sedadel. Ne že by to bylo největší osobní auto světa, ale žádné jiné není větší. V interiéru britský klasik opustil staromódní styl předchůdců, vsadil na modernu i pečlivější zpracování detailů a dobře udělal. Kabina má atmosféru pařížského butiku a nechybí v ní finesy estetické i ryze funkční. Třeba reproduktory skryté v předních hlavových opěrkách vysílají zvukové vlny s opačnou fází pro aktivní snížení hluku. Když se připojíte telefon, hovory se přenášejí právě sem, takže vaši drazí vám doslova špitají do ouška. S přehledností komunikačního systému britští inženýři dlouho bojovali a dosud nelze říct, že by konečně vyhráli. Po obrazovce musíte pořád hodně listovat, na širokém středovém panelu by přitom bylo místo pro otočný ovladač. Také jsme nenašli dělený mód velké mapy a menších ikon pro hudbu, telefon či další funkce. Oh dear, vždyť tohle už dávno umí i Hyundai. Související Navigace jinam, než chcete, místo Havla Presley. Hlasové ovládání aut pořád drhne 7:19 Sedadla jsou podle očekávání báječná. V předních nejspíš nepoznáte, zda jste přejeli napříč celou Evropu nebo celou Afriku. I v druhé řadě si cestující užívají nadstandardní komfort včetně elektrického nastavení sklonu opěradel a ještě za ně se usadí dospělí lidé. Vysoká karoserie totiž umožňuje i sedáky třetí řady ukotvit přiměřeně vysoko. Velikost kufru nejlépe vystihují fotky. Víko je tradičně dvojdílné. Spodek výklopný dolů slouží jako lavička pro posezení při lovu či výhledu do krajiny, zatímco vršek vás chrání před deštěm. Tato přidaná hodnota má ovšem přednost před nakládáním a vytahováním hluboko zasunutých zavazadel, jež dvoudílné uspořádání příliš neusnadňuje. Chcete-li pochopit, proč se za volantem Range Roveru nechávala tak často vidět královna Alžběta, musíte se v něm aspoň na chvíli projet. Ten komfort je naprosto nebetyčný, stejně jako izolace ode všeho zlého venku. Ať jedete po dlažbě nebo po betonových panelech, uvnitř není cítit nic. Související Nejlepší auta se vyrábí v Česku, tvrdí britská média. Škoda porazila i Audi nebo VW Přehled Ovládání usnadňuje kapitánská pozice řidiče vysoko nad okolním provozem. Range Rover je ve skutečnosti jediné SUV, které vážně plní legendu o bezpečném výhledu. Sledovat dlouhou kapotu a jasně vědět, kde je jí konec, se hodí nejen ve složitém terénu, ale i ve městě. Manévrování nově usnadňuje řízená zadní náprava, díky níž se velká loď otočí na stejném poloměru jako běžné osobní auto. Že většina majitelů SUV nikdy neopustí bezpečí asfaltových silnic, konstruktéry Range Roveru nezajímá. I těch pár dobrodruhů podle nich zasluhuje špičkové dovednosti v terénu. Redukční převod, uzávěrky středového i zadního diferenciálu a několik programů elektronické stabilizace jsou jen začátek. Související Hybridním autem po schodech až k legendární Nebeské bráně v Číně? Range Rover ukázal, že to jde Přehled Když kompresor naplno nafoukne měchy pneumatického pérování, světlá výška dosáhne neuvěřitelných třiceti centimetrů. O pět víc než u Mercedesu třídy G. Potom Range Rover projede 90 centimetrů hlubokou vodu. Má na ni čidlo a výšku hladiny vám ukazuje na obrazovce. Dokonale tiché a silné motory s hladce řadícím automatem už se patří jaksi mimochodem. Tmavozelenou prodlouženou verzi pohání třílitrový diesel D350 se stádem tří set padesáti koní. V reálném světě dokáže vše, co je opravdu potřeba. Má hory pružnosti, špičku výkonu i vybrané způsoby a spotřebuje mezi devíti a deseti litry nafty. Komu je to málo, může připlatit za benzinový osmiválec. Stroji o hmotnosti 2,7 tuny dodává nečekaně temperamentní nádech se zrychlením na stovku za 4,6 vteřiny, které doprovází výhružným vrčením loveckého psa. Z každé cesty je zážitek, zaplacený ovšem spotřebou od čtrnácti litrů výš. Range Rover D350: dieselový šestiválec 3,0 l, 258 kW, 700 Nm

P530: benzinový osmiválec 4,4 l, 390 kW, 750 Nm

Nejvyšší rychlost: 234 / 250 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 6,1 / 4,6 s

Kombinovaná spotřeba: 8,3 / 11,9 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 818 l



Což nás vrací zpět k původní myšlence Range Roveru. Nejde jen o jeho urozené či snobské postavení. Chcete-li mít v jednom autě prostor skoro jako ve Volkswagenu Multivan, pohodlí Mercedesu třídy S, terénní dovednosti lepší než Toyota Land Cruiser a k tomu motor s temperamentem bavoráku, vyjde i cena podobná součtu zmíněných vozů. Nejlevnější Range Rover D250 stojí 3,3 milionu korun, sedmimístná verze D350 ve vrcholné výbavě Autobiography je o milion dražší. Benzinový osmiválec v kratší verzi vyjde na 4,5 milionu, u obou vozů pak dovozce přihodil ještě šedesát tisíc za kola a třicet tisíc za metalízu.