Žhavý problém elektrických Hyundai: Firma kvůli požárům vymění baterie u 82 000 aut

Podle agentury Reuters se korejská automobilka Hyundai chystá vyměnit trakční baterie v 82 000 exemplářích svých elektromobilů Kona a Ioniq a také v elektrických autobusech Elec City. Příčinou je minimálně patnáct případů požáru.

Hyundai tento problém podle všeho již řeší podruhé. V říjnu prováděl svolávací akci na elektrický model Kona EV, který je spojen se všemi zaznamenanými případy požárů trakční baterie. Celkem jich mělo být patnáct: jedenáct z toho v Jižní Koreji, dva v Kanadě a po jednom ve Finsku a Rakousku.

Problém měl vyřešit nový software, ale v lednu tohoto roku v Jižní Koreji shořela další Kona, a to již s novým, upraveným softwarem. Korejské úřady proto spustily vyšetřování, jestli byl první servisní zásah adekvátní.

Podle všeho v návaznosti na to tak nakonec Hyundai bude muset baterie v postižených vozech vyměnit za nové. V drtivé většině případů se zásah bude týkat právě Kony, kde má být nová baterie nainstalována do 76 000 kusů. Zbytek postižených aut jsou elektrické liftbacky Ioniq a autobusy Elec City.

Aktuálně.cz se obrátilo na české zastoupení Hyundai s žádostí o podrobnosti o průběhu svolávací akce v Česku, podrobnosti však jeho představitelům zatím nejsou známy.

Auta zasažená svolávací akcí by měla být vyrobena mezi listopadem 2017 a březnem 2020. Neměla by se tak týkat Hyundai Kona z Nošovic, kde se auto vyrábí právě od loňského března.

Dodavatelem baterií by u postižených aut měla být další korejská společnost LG Chem. Podle jejího vyjádření ale chyba není přímo v bateriích, Hyundai měl prý špatně nastavit software pro rychlodobíjení.

Kvůli potížím s bateriemi to na každý pád mezi Hyundai a LG Chem skřípe. V listopadu loňského roku se objevily zprávy o tom, že "preferovaným" dodavatelem akumulátorů do elektrických Hyundai by se měla stát korejská konkurence LG Chem, společnost SK Innovation. Ta ostatně dodává baterie i do nošovického závodu Hyundai.

Celá svolávací akce má automobilku stát jeden bilion wonů, tedy asi 19,8 miliardy korun. Do toho je započítána i původní úprava softwaru, která firmu vyšla 38,9 miliardy wonů (750 milionů korun).