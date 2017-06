Zetor vystavuje na veletrhu IDET vojenský vůz Fox: Vedle traktorů by chtěl vyrábět bojová vozidla

před 7 minutami

Firma Zetor Engeneering patřící do akciové společnosti Zetor Tractors, která je součástí česko-slovenského holdingu HTC, prezentuje na končícím brněnském veletrhu vojenské techniky IDET tři nové projekty: lehké bojové vozidlo Fox a pásový podvozek Wolfdog a kolové bojové vozidlo 8x8. Firma byla založena v roce 2014 a chtěla by se specializovat na vozidla pro armádu. Podle slov jejích zástupců k tomu má předpoklady díky mnohaletým zkušenostem s těžkou terénní technikou a díky historickým souvislostem. Značka Zetor totiž svého času vznikla v rámci podniku Zbrojovka Brno.

Nová divize brněnského Zetoru postavila pro IDET na bázi terénního Mercedesu třídy G lehké bojové vozidlo s názvem Fox (=liška). "Je přichystáno pro dva potenciální zákazníky na evropském trhu. Nyní čekáme na případný tendr a poté se spustí sériová výroba," řekl tiskový mluvčí Martin Bořil.

"Pokud by česká armáda poptávala takové vozidlo, jsme připraveni se přihlásit také," dodal Bořil. Fox je bojový vůz s vysokou terénní průchodností kategorie RDV (Rapid Deployment Vehicle) určený pro potřeby jednotek rychlého nasazení. Vozidlo umí přepravit čtyřčlennou jednotku včetně její výzbroje.

Fox je projektovaný s důrazem na velkou míru modularity a dovoluje kombinovat výzbroj a výstroj podle podmínek nasazení. K dispozici jsou čtyři protiminová sedadla vybavená čtyřbodovými bezpečnostními pásy ve dvou řadách za sebou. Sedadla v druhé řadě lze otočit o 90 stupňů. Poslední páté sedadlo je určené pro střelce, který sedí proti směru jízdy.

Standardně je Fox vybaven držáky pro osobní zbraně osádky, mechanickou střeleckou věží na střeše a kloubovými rameny pro čtyři kulomety. Konstrukce věže umožňuje montáž kulometu ráže 12,7 mm a odpalovacího zařízení protitankových řízených střel.

Dalšími projekty v expozici Zetoru byly pásový Wolfdog (=vlčák) a víceúčelový vůz 8×8. Jde o nové mobilní platformy, které jsou určeny pro různé druhy nástaveb podle přání zákazníka. Tvoří novou mobilní platformu pro celou rodinu vozidel nejrůznějších specifikací.

Pojezdové ústrojí Zetoru 8×8 může mít dvě až čtyři nápravy s nastavitelným hydropneumatickým odpružením a možností libovolně měnit světlou výšku. Pohonné ústrojí bude kombinovat motor o výkonu 800 kW s převodovkou, která by měla mít k dispozici šest rychlostí pro jízdu vpřed i dozadu.

Na IDETu Zetor vystavil i maketu interiéru tohoto víceúčelového vojenského vozidla. "Jde o velkorysé řešení, vejdou se do něj vojáci do výšky 190 centimetrů. Do současných vozidel se často vyšší vojáci nevejdou," tvrdí Bořil, neboť právě vnitřní prostor pro vojáky by měl být konkurenční výhodou Zetoru.

Armáda od moderního vojenského vozidla vyžadují lepší úroveň ochrany posádky proti nebezpečným balistickým střelám a výbušninám a lepší výzbroj. Pancéřování navíc musí odolat velmi rozdílným druhům ohrožení od protitankových min až po improvizovaná výbušná zařízení, jejichž účinnost se stále zvyšuje. Nové projekty od Zetoru by tohle všechno měly splňovat.