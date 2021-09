Zemní plyn zdražuje. Velká chvíle pro pořízení auta na LPG? Tak jednoduché to není

Mezi alternativními palivy má v Evropě nejdelší tradici kapalný propan-butan neboli LPG. V České republice ho natankujete u téměř tisícovky stanic, mnoho firem se věnuje i přestavbám vozidel. Pump na zemní plyn (CNG) je málo přes dvě stě, přestavby jsou dražší a podpora automobilek ochabuje. Navíc teď zemní plyn mimořádně zdražuje. Přichází čas na pořízení auta s LPG?

Proti konvenčnímu pohonu na benzin a naftu mají obě plynná paliva výhodu především v levném provozu. U moderních aut vyjde sto kilometrů jízdy na 6,5 litru benzinu a 220 korun, případně 5,5 l nafty za 176 Kč. S Dacií Duster jsme nedávno jezdili za 8 litrů LPG, což znamená 124 Kč, zatímco Octavia G-Tec si řekla o 4,2 kg CNG za 117 Kč.

Zásadní nevýhodou je zákaz parkování ve většině uzavřených garáží, složitější a místy hůř dostupný servis. Kvalitní individuální přestavba na propan-butan stojí kolem 35 000 Kč, na zemní plyn ještě o deset tisíc víc. Možností koupit vůz upravený už od výrobce je málo. LPG se dnes věnuje jen Dacia a Fiat, CNG podporuje skupina Volkswagen včetně Škody a Seatu.

Celosvětová souhra okolností začala v posledních týdnech tlačit ceny všech paliv vzhůru, což už vidíme u čerpacích stanic. Nafta stojí přes 32 korun a benzin přes 34, proti loňskému podzimu šestikorunový skok. Z ekonomických zpráv ovšem také víme o naprosto nečekaném obratu u zemního plynu. V přepočtu na energii se v Evropě obchoduje dráž než ropa, což se ještě nikdy v historii nestalo.

Zdraží tedy i CNG u čerpacích stanic natolik, že se přestane vyplácet? Během letošní zimy takový scénář nelze vyloučit. Budou totiž vrcholit dva nepříznivé vlivy: evropské zásobníky vyčerpané loňskou chladnou zimou se dosud nepodařilo naplnit, takže poptávka je vyšší než obvykle. Zároveň Rusko dodávky úmyslně škrtí a stupňuje tlak na otevření nového plynovodu Nord Stream 2.

Tyto události jsou však krátkodobého charakteru, urovnání situace je v zájmu obou stran a poté by se měly ceny vrátit do obvyklého poměru. Přesto ceny nemusejí klesnout na úroveň, na níž byly do letoška. Trvaleji jimi může zamíchat rychlý růst poptávky po zemním plynu v Číně.

Propan-butan se dříve vyráběl v rafinériích jako vedlejší produkt destilace ropy. V poslední době se však přechází na opačný způsob, kdy se získává v místě těžby zemního plynu. LPG, které tankujeme u čerpací stanice, je směs obou produktů, cena je tedy závislá jak na ropě, tak i na zemním plynu. V nejbližší době tedy určitě také stoupne.

To celé se ovšem bude odehrávat na pozadí zdražujícího benzinu a nafty. Vedle nich si tedy LPG i CNG zachovají příznivou cenu, jelikož budou stoupat z nižšího základu, ale k výraznému rozevření nůžek mezi nimi moc argumentů není.

Otazníky se naopak vznášejí nad společnou výhodou nižší spotřební daně. Ta dosahuje u LPG jen 2,15 Kč za litr a u CNG 4,17 Kč za kilogram. Z litru nafty přitom platíme 9,95 Kč a z benzinu dokonce 12,84 Kč.

Alternativní pohony se sice oficiálně považují za prioritu, to ale vládu téměř k ničemu nezavazuje. Například v roce 2018 podepsala memorandum o podpoře CNG, kde se zavázala udržet současnou daň do roku 2025, ovšem pod řadou podmínek. Jednou z nich je deficit státního rozpočtu do 1,5 % HDP, což loňský i letošní rok citelně překoná. Prevencí vyššího zdanění je spíš omezený přínos pro rozpočet. Z šesti milionů českých osobních vozidel na LPG jen 1,8 % a na CNG 0,34 %.

Poslední kartou jsou emisní povolenky připravované Evropskou unií. Pokud ovšem budou odrážet technickou logiku věci, zůstane LPG i CNG výhodnější. Při jejich spalování vzniká o 11 %, respektive 25 % méně oxidu uhličitého než při jízdě na benzin a naftu.