Zbrusu nový Baby Benz. Šestiválce v třídě C nahradí supersilný naftový dvoulitr

Necelých sedm měsíců po uvedení luxusní vlajkové lodi, třídy S, přichází Mercedes s její zmenšeninou. Nové „céčko“ dá vale šestiválcům, nabídne ale supersilný diesel nebo plug-in hybridy s rychlodobíjením a elektrickým dojezdem okolo 100 kilometrů. Z „eska“ si pak vezme palubní systém a chytrá digitální světla.

"Automobilový luxus je dnes určen jak konvenční technickou vyspělostí auta, podvozkem, motory, ale i technologickými vychytávkami, jako je moderní palubní systém. Ani jedna z věcí by ale neměla omezit tu druhou. V obojím bychom navíc měli překonat očekávání zákazníků," vysvětluje pojem moderního prémiového automobilu šéf produktového managementu pro třídy C, S a E Dirk Fetzer.

Že podle takového receptu vznikla i nová třída C, potvrzuje rovněž vyjádření šéfa Mercedesu Oly Källenia, podle nějž jsou nové třídy C a S tak blízko u sebe jako nikdy předtím. Není to ani tak vnějšími rozměry - ač se "céčko" natáhlo o 6,5 centimetru na 4,75 metru, stále ho od "eska" dělí více než čtyřicet centimetrů -, ale technikou a designem.

Zvenku tak nová třída C vyznává stejnou návrhářskou filozofii, linek na karoserii je minimum, tvary autu dodává i hra světel na promyšleně tvarovaných površích a větší význam dostává známá spodní linie oken. Tradičním prvkem je dlouhá kapota a kabina posunutá dozadu, což má zdůraznit dynamický charakter auta.

Zatímco vzadu bude mít "céčko" poprvé svítilny zasahující do víka kufru, vpředu bude na silnici svítit "digitálními" světly, která u Mercedesu dostala právě třída S. Každý světlomet má v takovém případě 1,3 milionu malých zrcátek, s jejichž pomocí promítá světlo na silnici.

Podobně jako jednodušší maticové světlomety tvořené soustavou diod taková světla zvládnou stále svítit "dálkami", ale přitom zaclonit vybraná zrcátka tak, aby neoslňovala protijedoucí řidiče. Systém by teoreticky dokázal na silnici promítnout černobílý film, prakticky ale Mercedes jeho schopnosti dokáže využít tak, že na silnici před řidiče zvýrazní ohraničení jízdního pruhu v dálničním zúžení, lze také zvýraznit chodce nebo promítnout na silnici značku Stop.

Podle výrobce se jedná o smysluplnější řešení než je výsledek honby za co nejlepším dosvitem, kterého konkurence v podobě BMW a Audi dosahuje pomocí laserových světel.

Zaměření na řidiče podporuje v pořadí již páté "céčko" i v interiéru, na výšku orientovaný displej nové generace palubního systému MBUX je známý již ze třídy S. Standardně bude mít úhlopříčku 24 centimetrů, za příplatek třicet. V případě třídy C je navíc obrazovka otočená směrem k řidiči, aby ji měl lépe po ruce.

Budíky jsou výhradně digitální a také budou k dispozici ve dvou velikostech (úhlopříčka 26 nebo 31 centimetrů). Na palubní desce, která plynule přechází ve středový tunel, jsou přitom umístěny tak, aby se nad ní opticky vznášely.

Centrální dotykový displej podobně jako ve třídě S vládne v nové generaci palubního systému MBUX všemu: od navigace, přes on-line streaming hudby (auto podporuje Spotify, Amazon Music, plánuje se i Apple Music) až po klimatizaci.

Další funkce palubního systému navíc mohou přibývat, auto podporuje bezdrátové aktualizace. "Technicky bychom s jejich pomocí mohli upravit software každé řídicí jednotky ve voze, ale prakticky budeme tuto službu používat hlavně k rozšíření nabídky služeb a funkcí, tedy hlavně u palubního systému," říká Dirk Fetzer.

S ovládáním celé řady funkcí pomůže hlasová asistentka, která má podobně jako v dalších modelech značky rozumět přirozeným pokynům. Na větu "Ahoj Mercedesi, je mi zima" by tedy měla zareagovat zvýšením teploty klimatizace. Hlasové ovládání má v "céčku" navíc zvládnout rozeznat cestující po hlase a propojit se s chytrou domácností. Na hlasový povel tak zkontroluje třeba pohyb v kuchyni nebo nastavenou teplotu na termostatu.

Pohodu na palubě nezvýší jen příplatková masážní funkce předních sedadel, přičemž nafukovací vaky, které ji mají na starost, nově pokrývají celou plochu, na níž se záda dotýkají opěrky, nebo vestavěný parfém. Rozhodující by měl být vnitřní prostor.

Díky o 2,5 centimetru delšímu rozvoru (celkem 287 cm) se o 2,1 cm zvětšil prostor pro kolena, o něco více místa budou mít pak přední i zadní cestující i pro hlavu, ramena a lokty. V Evropě populární kombi pak nově nabídne i větší kufr, jehož objem se zvedl o třicet litrů na 490, sedan uveze jako dříve 455.

Přepracovaný technický základ v oblasti zavazadlového prostoru odstranil jednu z hlavních nevýhod stále významnějších plug-in hybridních verzí. U stávající třídy C totiž baterie tvořily nepříjemný schod v kufru, který výrazným způsobem zhoršoval jeho využitelnost. I nové "céčko" sice bude mít u plug-in hybridů menší kufr, kombi místo 490 pojme jen 360 litrů, podlaha by ale již měla být rovná.

Byť na trh dorazí o něco později, právě plug-in hybridy mají v případě novinky významnou úlohu: mají se významnou měrou podílet na nízkých flotilových emisích Mercedesu a nahradit šestiválcové motory, které již v "céčku" nebudou. "Náš přístup je v souladu s tím, co zákazníci preferují, tedy nízkou spotřebou paliva," reaguje na dotaz k absenci šestiválců Dirk Fetzer.

V případě plug-in hybridů by se o spotřebu paliva měla postarat baterie zvětšená na celkových 25,4 kWh, s níž auto dokáže na jedno nabití ujet okolo 100 kilometrů. Aby hybridy do zásuvky co nejčastěji jezdily jen na 95kW elektromotor, má zajistit také příplatkové rychlodobíjení o výkonu 55 kW, které dokáže baterku doplnit i za půl hodiny, a standardní palubní nabíječka na třífázový střídavý proud. Ta má výkon 11 kW.

I v případě třídy C pak Mercedes chce nabízet plug-in hybridní verzi s benzinovým i naftovým motorem.

Od začátku bude "céčko" dostupné s celou řadou benzinových a naftových motorů, které kromě čtyřválců spojuje i automatická převodovka a druhá generace mildhybridního systému s 15kW startér generátorem. Ten rozšíří možnosti systému stop-start na plachtění bez motoru a také mu pomůže při akceleraci z nízkých otáček.

Základem bude 125kW benzinová jednapětka C 180, nad ní bude C 200 se stejným objemem, ale vyšším výkonem 150 kW a minimálně zpočátku by benzinovým vrcholem měl být 190kW dvoulitr C 300. Dva silnější motory budou na přání s pohonem všech kol 4Matic.

Na výběr budou také dva nafťáky: C 220 d o výkonu 147 kW a C 300 d se 195 kilowatty a 550 Nm. Ano, i druhý jmenovaný motor má jen čtyři válce a dva litry objemu. Vysoký výkon z něj vytlačí dvě vodou chlazená turbodmychadla s proměnnou geometrií lopatek nebo vstřikovače pracující s tlakem 2700 barů. Spotřeba by se přitom měla pohybovat okolo pěti litrů paliva v náročnějším cyklu WLTP.

Do jaké míry se absence šestiválců, které například konkurenční BMW v nové řadě 3 nabízí hned v několika variantách, podepíše na zájmu českých zákazníků o "céčko", těžko odhadovat. Zástupci Mercedesu nyní odmítají komentovat i to, jaký motor bude pohánět nabroušené AMG. Šéf českého zastoupení značky nedávno na dotaz Aktuálně.cz uvedl, že zákazník se již při výběru auta nerozhoduje podle počtu válců.

Lehčí čtyřválcové motory by ale mohly pomoci jízdním vlastnostem. Třída C v tomto směru nabízí sofistikované zavěšení: vpředu je dvojitý lichoběžník, vzadu víceprvek. Konkurence přitom často nabízí vpředu jednodušší nápravu typu McPherson.

Kromě poctivé železného základu jsou ale k dispozici i další pomocníci. Třída C nabídne příplatkové adaptivní tlumiče (vzduchový podvozek z předchozí generace zmizí, měchy zůstanou jen vzadu u plug-in hybridů kvůli těžkým bateriím) a také v této třídě ojedinělé natáčení zadních kol, které má zlepšit stabilitu v táhlých rychlých obloucích a obratnost v utažených vlásenkách. Zmenšení poloměru otáčení pomůže i při obyčejném parkování.

Co se týče typů karoserie, bude třída C hned od začátku dostupná jako sedan i kombi. Dirk Fetzer potvrzuje i chystaný příchod zvýšeného kombi All Terrain, tedy obdoby Allroadu od Audi. O kupé a kabrioletu zatím představitelé Mercedesu mluvit nechtějí. V minulosti se však spekulovalo o tom, že z nabídky vypadnou podobně jako u třídy S. Konkurence však odpovídající modely v nabídce drží, a BMW dokonce vloni uvedl novou generaci řady 4.