Zbrusu nová velká dodávka za 266 000? Vyzkoušeli jsme elektrický Mercedes-Benz eVito

Věta o tom, že v Česku neexistují dotace na pořízení elektromobilu, platí jen napůl. Podnikatelé totiž příležitost pořídit si elektroauto s dotací měli a podle všeho zase mít budou. Podniky tak mohou získat zbrusu novou dodávku, která je vyjde na takřka symbolickou cenu okolo dvou set padesáti tisíc. Jen musí pořídit užitkový elektromobil. Jestli má smysl podobně šetřit, jsme zjišťovali za volantem Mercedesu eVito.

Prozatím poslední výzva dotačního programu Nízkouhlíkové technologie skončila 31. května 2019. "V plánu je ještě další kolo na říjen 2019," uvedl na dotaz Aktuálně.cz mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu David Hluštík. Evropská unie podle Hluštíka v průměru zatím na projekt zařazený do programu přispěla 721 026 korunami a celkem na pomoc vydala více než 133 milionů.

Pokud se podmínky nezmění, budou moci i na podzim být příjemci dotace malé, střední nebo i velké podniky a výše dotace může dosáhnout 75 % u malých, 65 % u středních a 55 % u velkých firem. Kromě legislativních podmínek je v tomto směru největším zádrhelem jen to, že projekt, na jehož základě se o dotaci žádá, nesmí být realizován v Praze. Jeho součástí ale může být i vybudování neveřejné dobíjecí stanice.

Takový systém dotací naprosto mění pohled na auto, které vidíte na obrázcích. Středně velká dodávka Mercedes-Benz eVito by se u nás měla začít prodávat příští rok v lednu za základní cenu 1 062 444 Kč bez DPH. Pokud si ho ale pořídí úspěšný žadatel z řad malých podniků, auto ho vyjde jen na necelých 266 000 korun. A to jsou peníze, za něž se většinou pořizují užitkové vozy z druhé ruky.

Je tedy univerzální cesta, jak ušetřit a ještě mít dobrý pocit? Právě proto jsme eVito vyzkoušeli.

Začněme nejprve klady. Tedy například tím, že elektrické Vito se pěkně řídí. Má velký rejd, což usnadňuje manévrování, a bez nutnosti řadit se s ním bude příjemně jezdit. Podvozek užitkového mercedesu také funguje velice dobře, auto je překvapivě jisté a relativně komfortní. Dynamika je po městě slušná, mimo zastavěné území začíná eVito ztrácet dech. Ostatně kvůli spotřebě má auto omezenou maximální rychlost, podle verze na 80, 100 nebo 120 km/h.

Pádly na volantu se dá měnit úroveň rekuperace energie po uvolnění plynového pedálu. Nejvíce jsme si zvykli na tu maximální, kdy se auto dá prakticky ovládat jen jedním pedálem. Brzdy použijete prakticky pouze ve chvíli, kdy potřebujete zastavit.

Líbí se nám i plynulý rozjezd a tichý projev pohonného ústrojí, které však poměrně zvýrazňuje ostatní ruchy, jež by u obyčejné dodávky překryl nýtující naftový motor. Zejména jde o hluk od podvozku.

Užitné vlastnosti, co se objemu nákladového prostoru a užitečné hmotnosti týče, zástavbou baterií o využitelné kapacitě 35 kWh také nikterak zásadně netrpí. Auto uveze 6 metrů krychlových zboží o hmotnosti až 1015 kilo. Běžná naftová verze zvládne stejný objem a užitečné zatížení má jen o 254 kilo vyšší.

To vše je fajn. Jenže přestavba Vita na elektrický pohon má i své stinné stránky. Tou první je dojezd. Z posledních zkušeností s moderními osobními elektromobily jsme si zvykli na to, že na jedno nabití ujedou klidně 300 kilometrů. To však není případ eVita. Výrobce sice uvádí dojezd až 190 km, z našich reálných zkušeností ale budete spíše rádi za 130 kilometrů.

Právě s omezeným dojezdem padá kosa na kámen v případě oné zmíněné univerzální využitelnosti. Přesně taková totiž musí být vzdálenost, které auto ve vaší firmě za den ujede, aby vůbec mělo smysl o eVitu navzdory jeho nízké ceně uvažovat.

Auto totiž postrádá rychlodobíjení. K dispozici je jen klasická zásuvka typu Mennekes, která slouží k nabíjení střídavým proudem. K tomu má auto na palubě vestavěný převodník na stejnosměrný proud o výkonu 7 kW. Právě ten omezuje maximální rychlost plnění akumulátorů. Na vhodném wallboxu nebo veřejné nabíjecí stanici baterie z nuly naplníte za šest hodin. Tedy přes noc.

Navzdory dotované nízké pořizovací ceně a levnému provozu (se sazbou C27d pro podnikatele provozující elektromobil od ČEZu zaplatíte při nabíjení v nočním tarifu necelých 30 haléřů za kilometr, neplatíte ani silniční daň) tak eVito uspokojí jen ty, kteří nepotřebují dodávky posílat na delší trasy.

Nemyslete si ale, že by v tomto směru byla situace bezvýchodná. Přinejmenším u osobní verze eVito Tourer Mercedes počítá s tím, že vůz vylepší o technologii z elektrické třídy V (označené EQV). U ní slibuje díky 70 nebo 100kWh baterii dojezd okolo 400 km a nebude chybět ani možnost rychlodobíjení. Cena bohužel již nebude tak přívětivá.

Mercedes-Benz eVito Motor: elektromotor

Výkon: 85 kW

Točivý moment: 295 Nm

Nejvyšší rychlost: 120 km/h

Dojezd: 149-190 km

Využitelná kapacita baterie: 35 kWh

Objem nákladového prostoru: 6 m3

Užitečné zatížení: 1015 kg

Cena: 1 062 444 Kč bez DPH

A ostatně skončit nemusíte ani u Mercedesu. Elektrické dodávky nabízí i jiné značky. Do města by se mohl hodit malý Nissan e-NV200. Na jedno nabití ujede po městě až 300 kilometrů a dá se dobíjet na 50kWh rychlonabíječkách. Stojí od 837 000 korun bez daně. Možnost rychlodobíjení nabízí i Volkswagen u elektrické verze velkého Crafteru. Ten má na jedno nabití ujet 173 kilometrů a vyjde na 1 621 527 bez DPH.

To, že elektrické dodávky čeká boom, potvrzují i další výrobci. Zajímá je zejména kategorie těch největších dodávek, jako je zmíněný Crafter. Koncern PSA nedávno představil elektrické verze známého Citroënu Jumper a Peugeotu Boxer, Ford chystá stejně řešený velký Transit a i samotný Mercedes doplní nabídku o čistě elektrický Sprinter.

Zájemci o levné Evropskou unií dotované dodávky tedy budou mít na výběr. Jen bude nutné přesně vybrat tu, která sedne k předpokládanému využití vozu. A to je i případ stávající verze elektrického Vita.