Závody na mosteckém okruhu jsou v ohrožení. Městu vadí hluk, provozovatel se obává o existenci

před 5 minutami

Mostecký okruh má delší dobu problémy s místními obyvateli a především se spolkem Zdraví pro Most. Tomu se nelíbí, že je okruh hlučný a dlouhodobě si na to stěžuje. Na březnovém zasedání zastupitelstva města byla odsouhlasena vyhláška, která nařizuje provoz na okruhu omezit a zejména zakazuje provoz o svátcích a v neděli odpoledne. O víkendu se tu však často pořádají závody. Je to obrovská komplikace, přiznává provozovatel okruhu.

Mostecký okruh je závodníky a automobilovými fanoušky vyhledávaný areál. Funguje už 33 let a pořádají se na něm motocyklové a automobilové závody, také závody trucků, cestovních vozů či amatérské závody. Funguje zde cvičný polygon pro záchranné sbory či kurzy bezpečné jízdy. Okruh vypisuje také termíny jízd pro veřejnost.

Obyvatelé, kteří v okolí ve čtvrti Souš žijí, si však na provoz okruhu hlasitě stěžují. Někteří občané před časem založili spolek Zdraví pro Most, který velmi intenzivně proti provozu na okruhu veřejně vystupuje.

Vloni například přinesl na mosteckou radnici sepsané stížnosti proti provozu okruhu a také petici s 751 podpisy, která vyzývala k vydání obecně závazné vyhlášky k zabezpečení veřejného pořádku upravující ochranu nočního klidu a regulaci hlučných činností na území města.

"Vedení města se opakovaně snažilo řešit danou problematiku se zástupci společnosti Autodrom Most. Jednání probíhala od roku 2015 až do současné doby, ale bez hmatatelných výsledků," tvrdí primátor Mostu Jan Paparega. "Ani písemné vyjádření o protihlukových opatřeních, které jsme vloni v létě dostali od provozovatele okruhu, se do běžného života občanů ve čtvrti Souš reálně nepromítla," dodává.

Radnice proto připravila vyhlášku, která má provoz na okruhu omezit. Na zasedání zastupitelstva, které se konalo 7. března, byla vyhláška odsouhlasena. Ta nařizuje úplný zákaz hlučných činností o svátcích, ve všední dny po 18. hodině a především v neděli v čase od 12:00 do 22:00, čímž plynule navazuje na noční klid.

Provozovatel okruhu je z této situace velmi znepokojen. "Mrzí nás, že město přistoupilo k praktikám, jež další existenci autodromu přímo ohrožují," říká Jan Foukal, mluvčí společnosti Autodrom Most.

Mnoho prestižních závodů se totiž pořádá právě o víkendu. Město sice slíbilo, že v případě pořádání závodů bude udělovat výjimky, avšak pouze po důkladném zvážení. Provozovatel okruhu se však obává, že město výjimky nebude chtít udělovat vůbec. "V případě, že bychom výjimky nedostali, bude to pro nás likvidační. Přípravy prestižních závodů, jakými jsou třeba evropský šampionát tahačů Czech Truck Prix, případně na akce typu The Most Historic Grand Prix, tedy premiéra závodů historických vozů, kterou se nám letos podařilo připravit, vyjdou na miliony. Už vloni jsme veřejně slíbili, že na protihlukových opatřeních budeme intenzivně pracovat, tato investice si ale žádá desítky milionů korun," vysvětluje Jan Foukal.

Podle provozovatele okruhu nejsou problémem jen závody, ale obečně výrazné omezení provozu autodromu, a to včetně absence nedělního programu. "S takovým přístupem přijde společnost Autodrom Most o výnosy, z nichž mimo jiné protihluková opatření financovala a měla financovat," vysvětluje tiskový mluvčí Jan Foukal.

Samotný autodrom se budoval v letech 1978 až 1983, je situován v místě bývalého povrchového hnědouhelného dolu Vrbenský. Důvodem jeho výstavby byla především snaha ukončit dlouholetou praxi pořádání závodů automobilů a motocyklů na provizorních tratích v centru města a přemístit je na bezpečnou, uzavřenou speciální dráhu na jeho okraji.

Hned od počátku se přitom počítalo s využitím nového okruhu i pro jiné účely. Autodrom tak brzy ožil také testováním závodních i nově vyvíjených vozů, výcvikem řidičů speciálních vozidel sanitních, hasičských nebo policejních, závodnickými školami či kurzy bezpečné jízdy.

V roce 2014 změnila společnost vlastníka. I pod novým majitelem pořádá akciová společnost Autodrom Most tuzemské a mezinárodní závody motocyklů, cestovních vozů, trucků, vytrvalostní závody a nově také rallysprintový závod. Do budoucna chystá vedení firmy další novinky nejen v oblasti motoristického sportu . Pokračuje také v modernizaci a rozvoji areálu autodromu.

"Jenže užívání závodního okruhu se po změně vlastníka protáhlo do pozdních odpoledních a večerních hodin. Statutární město Most se na základě podnětu občanů vznesených ve stížnostech a petici rozhodlo tuto situaci řešit omezením," dodává primátor města Most Jan Paparega.

autor: Eva Srpová