Zapomenutý SsangYong předběhl BMW X6. SUV a kupé poprvé zkřížili v Koreji

Spojení SUV a kupé je v posledních letech mimořádně populární. Podobný vůz vyrábí třeba Audi, BMW nebo Mercedes, do tohoto segmentu se chystají vstoupit i Renault nebo Škoda. Za zakladatele této kategorie je často považováno BMW X6. Ještě před ním se ale s podobným autem vytasil korejský SsangYong.

Automobilové propadáky (1.díl) - V roce 2007 způsobilo BMW poprask. Luxusnímu SUV X5 se rozhodlo sebrat trochu praktičnosti na úkor stylu, čímž vznikla řada X6. Mnozí si klepali na čelo, téměř 4,9 metru dlouhé SUV dostalo svažující se střechu v zadní části, která zmenšila vnitřní prostor i velikost kufru. Německý výrobce navíc auto odvážně zařadil do kategorie SAC, tedy Sports Activity Coupé. Segmentu se rychle začalo říkat SUV-kupé, to podle tohoto, že tvarem karoserie podobná auta kupé skutečně připomínají.

Právě X6 je často mylně považována za zakladatele populárního segmentu, kam se vydali téměř všichni prémioví výrobci a chystá se do něj i část těch mainstreamových. A právě jedna z "obyčejných" automobilek kategorii SUV-kupé skutečně založila. Psal se rok 2005 a jihokorejský SsangYong ukázal model s krkolomným jménem Actyon, který vycházel z konceptu XCT.

Jihokorejská novinka dokázala zaujmout již na první pohled. Mohutná přední část s neortodoxně tvarovanou maskou a světlomety byla doplněná rychle se svažující střechou v zadní části. Ta vypadá efektně, výhled přes zadní okno je ale téměř nulový. A ještě jeden módní trend Actyon možná nevědomky předběhl - v zadní části má své jméno vyskládáno poměrně velkými písmenky.

Jestliže BMW své X6 říkalo SAC, SsangYong řadil Actyon mezi SUC, tedy Sport Utility Coupé. Ač to na první pohled nemusí vypadat, vůz je to poměrně kompaktní. Na délku má 4455 mm a mezi nápravami 2740 mm. To by se dnes dalo porovnávat třeba s Fordem Kuga. Jenomže prostorem Actyon dokázal zklamat. Hlavám cestujících vzadu, stejně jako u X6, vadí svažující se střecha a kufr nabízí v základu mizerných 321 litrů. Navíc se špatným přístupem. Také extravagantní tvarování palubní desky a ovladačů nemusí vyhovovat každému.

Na českém trhu se auto objevilo v závěru roku 2006. Pod kapotou byl jediný motor, dvoulitrový naftový čtyřválec se základem v Mercedesu. Benzinový agregát zůstal vyhrazen jiným trhům. Výkon 104 kW doprovázel točivý moment 310 Nm a standardní pětistupňová manuální převodovka (automat se čtyřmi stupni byl za příplatek). Na rozdíl od řady konkurentů sice Actyon vypadal jako SUV, pod karoserií byla ale technika se žebřinovým rámem. Navíc doplněná o přiřaditelný pohon všech kol, ve standardním uspořádání preferovala technika zadní kola, a redukční převodovku.

Vedle atypického designu vsadil SsangYong na českém trhu i na (tehdejší optikou) bohatou výbavu. V době uvedení bylo za necelých 670 tisíc možné dostat auto s čelními airbagy, klimatizací, elektrickými okny i zrcátky, litými koly, mlhovkami či metalízou. Vyšší výbava za necelého tři čtvrtě milionu nabídla i hlavové airbagy, kožený volant, automatickou klimatizaci nebo zadní parkovací senzory. Začátkem roku 2009 se pak cena základního provedení dostala pod půl milionu korun.

To bylo způsobeno řadou faktorů - například nevalnými prodeji, ale především finančními problémy značky. Ty vyústily až v bankrot SsangYongu, který v roce 2010 zachránila indická Mahindra. Ta upravila modelový program, v němž Actyon ještě nějakou chvíli zůstal a v roce 2014 dokonce prošel výraznou modernizací, která upravila kontroverzní vzhled přední části. Facelift už ale na český trh nepřijel a Actyon samotný v nabídce SsangYongu také pár let nenajdete. Korejci teď sází na konvenčnější tvary a faktický zakladatel segmentu SUV-kupé pomalu upadá v zapomnění.

Mimochodem, z Actyonu byl odvozen i pickup Actyon Sports, který měl stejnou přední část i interiér, dlouhý byl ale téměř pět metrů. A jestliže klasický Actyon skončil už poměrně dávno, pickup Sports je ve výrazně zmodernizovaném provedení možné i dnes na některých trzích bez problémů koupit. V nejbližší budoucnosti ho však nahradí zcela nové Musso, jehož základem je velké SUV Rexton.