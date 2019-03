Zánovní ojetiny čeká zdražení. Ceny nebudou klesat ani u lehce jetých dieselů

před 2 minutami

Ojeté vozy do tří let stáří čeká zdražení. Důvodem je omezení nabídky krátkodobého operativního leasingu i růst cen nových aut. Zdražení se dotkne jak benzínového, tak naftového provedení mladých ojetin, a to zejména ze segmentu nižších středních a středních vozidel, která se nejčastěji využívají v rámci operativních leasingů. Uvedla to společnost Cebia, která čtvrtletně zpracovává analýzu vývoje cen aut na českém trhu.

"Kvůli poklesu cen ročních až tříletých vozidel z operativních leasingů se řada leasingových společností rozhodla omezit množství krátkodobých programů a zároveň se snaží o větší diverzifikaci skladby flotil tak, aby na trh následně nabízela širší barevnou škálu ojetých vozidel, větší spektrum různých modelů, jejich provedení a větší rozmanitost doplňkové výbavy. Reakce leasingových společností povede ke zdražení," uvedl ředitel Cebie Martin Pajer. Přehled Návštěva autoservisu krok za krokem: Nenechte se ošidit a chtějte vidět vyměněné díly prohlédnout Ceny mladých vozů půjdou postupně nahoru také kvůli stoupajícím cenám nových vozů, které se budou postupně dostávat na trh jako zánovní ojetiny. V loňském nová auta podražila o 3,2 procenta. Tempo růstu cen nových vozidel je relativně pomalé, ale dlouhodobé. Při výhledu do budoucna lze podle Cebie navíc očekávat, že se rostoucí směr vývoje cen nových vozidel nezmění a jeho tempo bude patrně ještě posíleno, a to kvůli stále stoupajícím legislativním požadavkům na výrobce vozidel, kteří jsou nuceni instalovat ve vozidlech stále složitější a dražší techniku. V posledních třech měsících loňského roku začalo docházet u nových vozidel také k částečné obměně nejprodávanějších modelů v jednotlivých segmentech a do popředí se více prosadily modely s benzínovými motory. I přes tuto skutečnost popularita naftových motorů oproti očekávaní výrazně nepoklesla a své místo stále nachází jak u nových, tak ojetých vozidel. Přehled Hitparáda podvodů: Přehled aut dvanácti značek, u kterých se nejvíce lže s tachometry V případě ojetých vozidel došlo podle studie společnosti Cebia loni meziročně k navýšení cen za vozidla s benzínovými motory a jen k mírnému poklesu cen za vozidla s naftovými motory. Období převisu nabídky ojetých vozidel s dieselovým motorem již skončilo a v příštím období lze očekávat, že ceny již klesat nebudou.