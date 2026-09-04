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Za dodávku aut do Moskvy hrozí Korejcům vězení. Ruští šíbři ale vědí, jak na to

Jakub Stehlík
Jakub Stehlík
Jakub Stehlík
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Jihokorejské úřady zaznamenaly vývoz většího množství ojetých aut a zadržely čtyři osoby za falšování celních deklarací. Namísto do sousedních zemí auta ve skutečnosti směřovala do sankcionovaného Ruska a Běloruska. Ruští šedí dovozci však mají recept, jak to dělat „správně“.

Hyundai v Moskvě
Korejská a evropská auta z druhé ruky jsou v Rusku žádaná, putují sem ale přes třetí země. (ilustrační foto) Foto: MSK Agency
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Celní orgány zadržely skupinu podezřelou z nelegálního vývozu více než tisícovky ojetých vozů do sankcionovaných zemí, píše The Chosun Daily, anglická mutace největšího jihokorejského zpravodajského deníku.

Podle informací novin jde o čtyři osoby — zástupce exportní společnosti a úředníky dopravní agentury. Celníci je obvinili z pašování celkem 1024 ojetých aut s motorem nad dva litry objemu v hodnotě 50,7 miliardy wonů. Čtveřice za to vyinkasovala 279,6 miliardy wonů v digitálních měnách, což odpovídá zhruba částce 4,3 miliardy korun.

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Vyšetřovatelé zjistili, že si dovozci v sankcionovaných zemích objednávali auta převážně prostřednictvím Instagramu. Skupina pak padělala dokumenty tak, aby to vypadalo, jako by auta směřovala do sousedních zemí. Dopravní agentura následně vytvořila dvojí dokumentaci pro celní odbavení a samotnou zásilku, aby zakryla cílovou destinaci.

Jižní Korea se v březnu 2024 připojila k mezinárodním sankcím proti Rusku a Bělorusku, zakazuje však pouze export aut s motory, jejichž objem přesahuje dva litry. Na sankčním seznamu se tak objevily v Rusku oblíbené modely, jako je Kia Sorento nebo Hyundai Santa Fe, případně minivany Kia Carnival a Hyundai Staria, stejně jako většina modelů značky Genesis.

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Čerstvá událost se však zásobování Ruska korejskými ojetinami příliš nedotkne, protože místní dealeři mají za léta války vybudované kontakty ve třetích zemích, odkud je s obchodní přirážkou dovážejí. „Je jasné, že sankcionovaná vozidla nemohou být posílána přímo do Ruska a je třeba zvážit alternativní řešení,“ vysvětluje v ruském listu Gazeta zaběhlé schéma Dmitrij Rogov, majitel společnosti Rogovmobil. Ta se na dovoz aut ze zemí, které dodržují sankce, přímo specializuje.

„Od roku 2022 se trh stabilizoval, dodavatelské kanály jsou stále stejné, stejně jako ceny mají všichni podobné. Ale jsou tací, kteří slibují, že dodají auto velmi levně, a to nakonec vede ke skandálu. Navíc v Koreji, stejně jako jinde, existují společnosti, které očekávají, že nebudou fungovat déle než rok, nasbírají co nejvíce objednávek a pak zavřou, aby se vyhnuly placení daní,“ varuje Rogov ruské zájemce o nápadně levná auta z dovozu.

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Na stránkách Rogovmobilu si mohou zájemci vybrat z velkého množství korejských a evropských ojetin, ceny však odpovídají tomu, že do Ruska putují přes země, které na sankčních seznamech nefigurují. Dobře to lze ilustrovat na příkladu MPV Hyundai Staria z roku 2022 s dieselovým motorem a nájezdem 72 tisíc kilometrů. Rogovmobil za něj chce 3,27 milionu rublů, což je podle současného kurzu asi 820 tisíc korun. Srovnatelný vůz lze přitom koupit v Česku o 160 tisíc korun levněji.

Ještě markantnější rozdíly mezi běžnými a ruskými cenami lze zaznamenat u luxusních aut, kam se výrazně promítají i vysoká ruská cla. Například za Porsche 911 Carrera z roku 2020 chce ruský prodejce v přepočtu tři miliony korun, zatímco zájemce v Česku si může stejné auto koupit za 3,5 milionu nové.

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