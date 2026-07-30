Pumpy, na které útočí ukrajinské drony, prodávají benzin, který útočí na moderní motory. Vítejte v realitě pátého roku Putinovy „speciální vojenské operace“.
Podle velvyslance ruského ministerstva zahraničí Rodiona Mirošnika zvýšila Ukrajina intenzitu útoků na čerpací stanice. „Během sledovaného období bylo více než 20 čerpacích stanic, především v Belgorodské a Kurské oblasti, vystaveno masivním útokům dronů a bezpilotních letadel s pevnými křídly. Jen v Belgorodu bylo 23. července napadeno deset čerpacích stanic a zraněno 15 civilistů,“ postěžoval si v úterý Mirošnik agentuře TASS.
Zatímco při návštěvě čerpací stanice na západě Ruska můžete přijít o své zdraví, o zdraví motoru svého auta přijdete u kterékoliv pumpy bez ohledu na její geografickou polohu. Ruské úřady totiž nedávno povolily rafineriím, které ještě zůstaly v provozu, vyrábět benzin „podle normy Euro 3“.
Což si zaslouží malé vysvětlení: Na ruských pumpách slouží evropská emisní norma historicky jako ukazatel kvality paliva. Čím vyšší „Euro“ na stojanu prodejce uvede, tím kvalitnější by palivo mělo být. Protože však v Evropě momentálně platí Euro 6, ruské úřady tím motoristům jemně naznačily, že čepovaný benzin nebude úplně v pořádku.
Největší ruský motoristický časopis Za ruljem situaci s kvalitou benzinu pojmenoval bez obalu. „Všechny teď zajímá jedna otázka: co se stane s mým autem, když do něj naliju tento, promiňte, odpad?“ ptá se emotivně.
Odpověď je však už veskrze pragmatická, a kdo doma zrovna nemá žigulíka ze sovětské éry, měl by se začít bát. Takové palivo totiž obsahuje násobné množství síry nebo aromatických uhlovodíků, takže poškození moderního motoru je doslova komplexní.
„Voštiny katalyzátoru se začnou tavit, rozpadat a nakonec skončí jako nečistoty ve válcích. Vítej, generální opravo,“ začíná svůj výčet časopis. Další na řadě jsou pak vstřikovače a sací ventily, jejichž zanesení se projeví nepravidelným chodem motoru a zvýšenou spotřebou.
„Pak jsou tu lambda sondy. Pokud jsou znečištěné, očekávejte ztrátu výkonu, hrubý chod motoru a nenávist ekologů. Usazeniny uhlíku? To je samozřejmost – na zapalovacích svíčkách, ventilech a ve spalovací komoře. Koroze? Nepochybně přijde: kyseliny, které vznikají při kontaktu síry s vodní párou, urychlí její tvorbu jak na součástech motoru, tak ve výfukovém systému.“
Autor článku Michail Kolodočkin míní, že jednorázové tankování paliva Euro 3 motor přežije bez následků a je prý docela možné, že se ani nerozsvítí kontrolka motoru „Ale při opakovaném tankování se všechny výše uvedené problémy nevyhnutelně začnou projevovat.“ Naději dává Kolodočkin jen majitelům letitých aut. „Staré vozy třídy Euro 3 a nižší budou jezdit stejně jako před současnými katastrofami,“ uzavírá autor.
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