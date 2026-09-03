Vedení VW plánuje konec Seatu do roku 2029, píší v Německu. Šetřit chce i na vývoji

Vedení automobilky Volkswagen plánuje do roku 2029 ukončit činnost značky Seat. Informuje o tom web německého ekonomického týdeníku Wirtschaftswoche, který se odvolává na důvěrný dokument připravený pro dozorčí radu koncernu zasedající tento týden.
O konci španělské značky Seat se mluví delší dobu, zdá se ale, že v souvislosti s finanční krizí uvnitř koncernu Volkswagen může nyní být jednou z jejích obětí. Sesterská značka Cupra, která byla původně jen sportovní divizí Seatu, by měla podle německého týdeníku Wirtschaftswoche rozsáhlé změny uvnitř krizí zmítaného koncernu přežít. Samotný Seat by však měl nejpozději do roku 2029 skončit.
Plánovaná restrukturalizační opatření se ale podle listu nedotknou jen španělské značky, ale zasáhnou všechny světové regiony i celé produktového portfolio koncernu. Od roku 2030 by se měla mimo jiné zastavit výroba elektromobilu Porsche Taycan.
Podle dokumentu, na který se Wirtschaftswoche odvolává, má být zrušeno 75 procent variant modelů a k tomu se mají ještě i samotné modely seškrtat na polovinu. Volkswagen se navíc hodlá profilovat jako společnost zaměřená na sportovně-užitková vozidla (SUV), protože větší vozy mu přinášejí vyšší zisky.
Největší evropský výrobce automobilů se také zaměří na prodej majetku, zefektivňování provozu a na prodej a redukci podílů v různých firmách, jako je Ducati, Traton, Gotion, QuantumScape a SGL Carbon. Skupina by se podle německého listu mohla zbavit až 700 společností, přičemž výnosy z těchto transakcí mají posílit její finanční rezervy.
Koncern, jehož součástí je i mladoboleslavská Škoda, zároveň plánuje omezit vlastní vývoj a odebírat výrazně více komponentů od dodavatelů. Hodlá zajít až tak daleko, že bude využívat platformy čínských koncernů, píše Wirtschaftswoche.
Značka Seat byla založena v roce 1950 španělským státem a dlouhá léta vyráběla licenční fiaty. Volkswagen značku koupil v roce 1990, předtím s ní několik let spolupracoval. Domovská továrna Seatu sídlí v Martorellu u Barcelony.
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