Přeskočit na obsah
Benative
3. 9. Bronislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zajímavosti

Vedení VW plánuje konec Seatu do roku 2029, píší v Německu. Šetřit chce i na vývoji

Jakub Stehlík
Jakub Stehlík
Jakub Stehlík,ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Vedení automobilky Volkswagen plánuje do roku 2029 ukončit činnost značky Seat. Informuje o tom web německého ekonomického týdeníku Wirtschaftswoche, který se odvolává na důvěrný dokument připravený pro dozorčí radu koncernu zasedající tento týden.

Seat Leon
Volkswagen koupil Seat v roce 1990, tedy o rok dříve než Škodu. V 90. letech měla značka slibný nástup, ale pak se začala „hledat“.Foto: Martin Přibyl
Reklama

O konci španělské značky Seat se mluví delší dobu, zdá se ale, že v souvislosti s finanční krizí uvnitř koncernu Volkswagen může nyní být jednou z jejích obětí. Sesterská značka Cupra, která byla původně jen sportovní divizí Seatu, by měla podle německého týdeníku Wirtschaftswoche rozsáhlé změny uvnitř krizí zmítaného koncernu přežít. Samotný Seat by však měl nejpozději do roku 2029 skončit.

Plánovaná restrukturalizační opatření se ale podle listu nedotknou jen španělské značky, ale zasáhnou všechny světové regiony i celé produktového portfolio koncernu. Od roku 2030 by se měla mimo jiné zastavit výroba elektromobilu Porsche Taycan.

Související

Podle dokumentu, na který se Wirtschaftswoche odvolává, má být zrušeno 75 procent variant modelů a k tomu se mají ještě i samotné modely seškrtat na polovinu. Volkswagen se navíc hodlá profilovat jako společnost zaměřená na sportovně-užitková vozidla (SUV), protože větší vozy mu přinášejí vyšší zisky.

Největší evropský výrobce automobilů se také zaměří na prodej majetku, zefektivňování provozu a na prodej a redukci podílů v různých firmách, jako je Ducati, Traton, Gotion, QuantumScape a SGL Carbon. Skupina by se podle německého listu mohla zbavit až 700 společností, přičemž výnosy z těchto transakcí mají posílit její finanční rezervy.

Reklama
Reklama

Koncern, jehož součástí je i mladoboleslavská Škoda, zároveň plánuje omezit vlastní vývoj a odebírat výrazně více komponentů od dodavatelů. Hodlá zajít až tak daleko, že bude využívat platformy čínských koncernů, píše Wirtschaftswoche.

Značka Seat byla založena v roce 1950 španělským státem a dlouhá léta vyráběla licenční fiaty. Volkswagen značku koupil v roce 1990, předtím s ní několik let spolupracoval. Domovská továrna Seatu sídlí v Martorellu u Barcelony.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Údajný rozhovor mezi Thomasem Pauknerem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou
Údajný rozhovor mezi Thomasem Pauknerem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou
Údajný rozhovor mezi Thomasem Pauknerem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou

Vlezl Macinka do zákeřné pasti? Venku je fotka s „Pauknerem“, ministr vycítil malér

Šéf Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka se stal terčem sofistikovaného fóru. Absolvoval totiž rozhovor s anonymem vystupujícím pod přezdívkou Thomas Paukner, který v posledních měsících ostře kritizoval bývalou vládu a šířil „investigativu“ s neověřenými zdroji. Jak se ale zdá, nyní se pod kuklou skrýval známý internetový „provokatér“ Vojtěch Pšenák. Macinka poskytl Aktuálně.cz vyjádření.

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War

ŽIVĚ Rusko zaútočilo na Oděsu, poškodilo infrastrukturu přístavního města

Ruské útoky v ukrajinské Oděse poškodily infrastrukturu a obytné budovy a zranily osm lidí, uvedl ve středu podle agentury Reuters náčelník městské vojenské správy Serhij Lysak. Mezi poškozenými objekty ve městě, které je zároveň největším ukrajinským námořním přístavem, byl podle něj i 24patrový bytový dům a řada automobilů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama