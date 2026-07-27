„Tyto automobilky nás oškubaly.“ Čínských aut bez náhradních dílů v Rusku přibývá

Přišly a zase odešly. Tak by se dala stručně shrnout krátká epizoda mnoha čínských automobilových značek na ruském trhu. Bez ohledu na to, že je ze země vysokými cly vypudili sami Rusové, je zarážející, jak důkladně za sebou Číňané zametli.
„Pokud uvažujete o koupi vozu Aito, Chery, Jetta, Skywell, Kaiyi, Haima, Lifan, Zotye, Brilliance nebo třeba méně známých čínských modelů na trhu s ojetými vozy, měli byste vědět, že náhradní díly na ně seženete jen velmi těžko. Tento seznam zdaleka není úplný a brzy k němu přibudou i některé další méně prodávané vozy,“ uvádí svůj článek ruský zpravodajský server Gazeta. Ten se do titulku ani nerozpakuje napsat, že zmíněné značky Rusy jednoduše „oškubaly“.
Když si v Rusku na jaře roku 2022 evropské a korejské značky urychleně balily kufry, vítal ruský trh čínské automobilky s otevřenou náručí. Jenže současně s tím začaly prudce klesat objednávky na vozy Lada, což zvedlo ze židle šéfa Avtovazu Maxima Sokolova. Byl to právě on, kdo ve Státní dumě protlačil zákon o recyklaci, který mířil na auta vyrobená mimo Rusko.
Od té doby recyklační poplatek za zahraniční vozy vystoupal do nesmyslných výšin, takže Číňané stáli před volbou: Buď zainvestují do výroby přímo v Rusku, nebo ze země odejdou. Ti, co zvolili druhou možnost, odešli zpravidla velmi důkladně.
Auta, která si od nich Rusové koupili, zůstala náhle bez jakéhokoliv přístupu k autorizovanému servisu i náhradním dílům. Jak uvádí v Gazetě technický ředitel franšízové sítě autoservisů Fit Service Nikita Rodionov, sehnat lze ještě tak spotřební materiál jako filtry, svíčky nebo brzdové destičky, které pocházejí od jiných výrobců.
„Nejtěžší je najít originální díly karoserie, komponenty převodovky a obecně věci, které lze těžko nahradit odjinud. Například u vozů Lifan X60 nebo Zotye T600 nejsou k sehnání nárazníky, blatníky, mřížky chladiče, světlomety, díly na převodovku CVT, řídicí jednotky ani dekorativní panely interiéru,“ vyjmenoval Rodionov.
Gazeta připouští, že zásobováním díly už se zčásti ujaly malé firmy, které je vyrábějí na zakázku podle VIN čísla karoserie. „U vozů jako Zotye T600 a Brilliance V5 je spotřební materiál a některé komponenty podvozku skladem, zatímco díly karoserie a vzácné komponenty jsou jen na objednávku. Hledáním světlometů a nárazníků na vozy Zotye můžete strávit celé týdny,“ uvedl Rodionov.
List poznamenává, že s problémy s náhradními díly se potýkají i majitelé značek Aito, Chery, Jetta a Skywell. Za odchodem automobilky Chery vidí Gazeta její plány s kotací na hongkongské burze, což ji nutí dodržovat mezinárodní sankce vůči Rusku. „Tento proces již začal a způsobuje majitelům aut problémy,“ dodává Gazeta.
Noviny dále připomínají, že hlavním problémem čínských automobilek je skutečnost, že „většina z nich nedodržuje ruskou legislativu zavazující výrobce k dodávkám náhradních dílů nejméně po dobu deseti let“. Kupodivu se to týká i těch, které v Rusku nějakým způsobem zůstávají.
„Celý dodavatelský řetězec je často organizován ‚za pochodu‘, čínské společnosti navíc často vytvářejí subznačky speciálně pro ruský trh. A když taková značka nebo konkrétní model zmizí z showroomů, zmizí úplně jak sortiment, tak i samotné katalogy. Bez oficiální standardizace je nalezení originálního dílu skladem prakticky nemožné,“ řekl Gazetě Andrej Babuškin, technický ředitel společnosti Lynxauto, která náhradní díly vyrábí.
Podle Babuškina tak Rusům často nezbývá nic jiného než pátrat na čínských serverech nebo po vhodných alternativách. Na vozy JAC se často hodí brzdové destičky od Toyoty, na auta Zotye zase často pasují náhradní díly od Volkswagenu.
Místopředseda Svazu automobilových služeb Alexandr Pachomov nemá o čínských výrobcích aut žádné iluze: „S naprostou jistotou vím, že všechny značky, které odešly, odcházejí nadobro. Přinejmenším nemají v plánu plnit jakékoli závazky vůči občanům země, kterým tyto vozy prodaly. Majitelé těchto aut jsou prostě ponecháni svému osudu,“ uzavírá Pachomov.
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