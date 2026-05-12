Tuhle ladu byste doma mít nechtěli. Rusové ujeli s Iskrou 2000 km a spočítali závady

Zdá se, že odchodem Renaultu z továrny AvtoVAZ v Togliatti se do ruských aut vrátil šlendrián typický pro sovětskou éru. Jak jinak si vysvětlit soubor podivných příhod, kterým u nového vozu čelili redaktoři časopisu Za ruljom?
Původně měla být Lada Iskra náhradou za stárnoucí model Granta. Jenže pak začala válka na Ukrajině, Renault si v Rusku sbalil kufry a zanechal továrnu svému osudu. Výsledek je ten, že Granta se pořád ještě vyrábí a Iskra nově hraje roli cenově nejdostupnějšího modelu.
Novinka z Togliatti jezdí na renaultí platformě CMF-B LS, která je základem pro většinu současných modelů Dacia. Snad aby se neřeklo, že Rusové podvozek jednoduše ukradli, údajně na něm provedli přes tisíc změn.
Omezený přístup k západním součástkám donutil automobilku improvizovat i jinde. Pod kapotou tak je šestnáctiventilový benzinový čtyřválec 1,6 s výkonem 106 koní vlastní konstrukce, který Rusové vyrábějí od roku 2013. O řazení se pak stará bezestupňová převodovka CVT od čínského výrobce WLY.
Právě v takové specifikaci převzala Iskru redakce časopisu Za ruljom k dlouhodobému testu. Auto ve zvýšené verzi SW Cross včetně příplatkové oranžové metalízy vyšlo na 1,76 milionu rublů, v přepočtu 492 800 korun. Na kompaktní kombík tedy ne úplně málo peněz, zvláště v porovnání s průměrnou ruskou mzdou, která se pohybuje kolem 15 tisíc korun.
O to víc překvapí, že Iskra opustila bránu továrny AvtoVAZ bez finální kontroly kvality. Pokud by tomu tak nebylo, pověřený zaměstnanec by si nemohl nevšimnout zjevných nedostatků, které nové auto mělo.
Redaktoři časopisu si například stěžovali, že už při jízdě ze showroomu měla Iskra nakřivo volant: „Abychom jeli rovně, museli jsme ho natočit doprava,“ popsali situaci. „Tři různí prodejci nás ujistili, že na geometrii kol se nevztahuje žádná záruka. Všichni nám také navrhli schůzku až za týden. Rozhodli jsme se, že problém vyřešíme sami.“
Redakce se tedy obrátila na několik servisů, jenže ani v jednom z nich neměli mechanici k dispozici údaje ke geometrii modelu Iskra, které jsou pro každé auto specifické. Proto zkusmo použila hodnoty pro model Vesta – a kupodivu to zafungovalo. „Po seřízení geometrie předních kol byl volant rovně a auto se znatelně lépe ovládalo,“ konstatovali testeři. Tato „drobnost“ je v přepočtu vyšla na 840 korun, které museli uhradit z vlastní kapsy.
Dalším nepříjemným překvapením bylo rozsvícení žluté kontrolky motoru, nechvalně známého „grilovaného kuřete“. Než aby se redaktoři znovu vypravili do servisu, chybové hlášení pomocí jednoduchého diagnostického přístroje ELM 370 smazali. Prý už se víc neobjevilo.
Aby toho nebylo málo, digitální rychloměr na přístrojové desce lady ukazoval jinou rychlost než analogová ručka. Zatímco digitální přístroj nadhodnocoval rychlost o obvyklé 2 až 3 km/h, ten analogový je o stejnou hodnotu naopak podměřoval. Rozdíl udělal až 6 km/h. „Po ránu ručička rychloměru začne pracovat trochu později,“ konstatovali redaktoři a neobvyklou závadu doložili fotografií: Zatímco digitální rychloměr na ní ukazuje 69 km/h, analogový ukazatel stále ještě „leží na nule“.
Poslední stížnost směřovala k „hroznému dešťovému senzoru“. Kvůli němu prý občas stěrače drhnou suché sklo, zatímco jindy nereagují, ani když je zcela pokryté kapkami deště. Tento senzor (patrně čínský) lze podle informací časopisu nahradit originálem od Renaultu. „Ale proč by majitelé nových aut měli hned vyměnit díl za 5000 rublů, nepočítaje náklady na práci?“ ptá se řečnicky Za ruljom.
Redaktoři nejstaršího ruského motoristického časopisu najeli s Ladou Iskra dva tisíce kilometrů. „Prozatím jsme spokojeni s výborným odpružením, slušnou ovladatelností a netradičním vzhledem,“ shrnuli také objevená pozitiva s tím, že v testu budou pokračovat.
