Staví bizarní kopie starých amerik. Teď chtějí Číňané s hybridní Corvettou překonat originál

Bizarních čínských kopií známých aut poslední dobou ubylo, úplně ale nezmizely. Trendem jsou aktuálně především Porsche Taycan a Land Rover Defender, jimiž se „inspirovalo“ hned několik různých výrobců. To malá firma FullGood Motor na to jde jinak. Nepokrytě totiž kopíruje americké klasiky jako první Chevrolet Corvette. A už na podzim s nimi chce dobýt Ameriku.
Stánek automobilky FullGood na žádném čínském autosalonu nepřehlédnete. Vyzývavé a spoře oděné modelky lákají na na první pohled velmi pěkně zrenovovaná klasická americká auta. Jenže pohled z dálky klame, první generace Chevroletu Corvette je nějaká širší a má dokonce čtvery dveře, Cadillac De Ville je zase trochu scvrklý.
Vysvětlení je jednoduché: FullGood Motor totiž dělá designové kopie amerických veteránů, ale na moderních podvozcích s moderními detaily. Karoserie jsou navíc od základů nové, nejde o předělávky něčeho již existujícího. Přitom původně se firma jmenovala Songsan Motor a její kořeny sahají do roku 1995. Tehdy to byl motorkářský klub zabývající se přestavbami motorek často do podoby amerických chopperů.
První auto přišlo v roce 2020 a dostalo jméno Dolphin SS. Nepokrytá kopie první generace Chevroletu Corvette, ještě s jedním párem dveří, vzbudila už tehdy nebývalý poprask a dostala se daleko za hranice Číny. Kabriolet stojí na plug-in hybridní technice BYD a jak prozradil youtuber Everything Electric, který se nedávno vydal do Číny na návštěvu FullGood Motor, automobilka jich vyrobila 199. Každý v hodnotě přes tři miliony korun.
Někde v Číně tak zřejmě jezdí naprosto legálně kopie první Corvetty s technikou a interiérem BYD, který auto pro dnešní FullGood Motor také vyráběl.
U Dolphinu SS to ale neskončilo a bizarní čínská automobilka obráží největší místní autosalony s různorodými kopiemi dalších aut. Jak loni v Šanghaji, tak letos v Pekingu třeba vystavila kopii Volkswagenu T1, která se jmenuje Summer. Má hned šest bočních dveří, sedm míst k sezení a zadní dvoukřídlé dveře s náhradním kolem.
Kromě něj FullGood už v Pekingu na jaře ukázal vlastní variaci na téma klasického amerického hot-roadu, samozřejmě s plug-in hybridním pohonem, kopii Morganu 3-Wheeler nazvanou MC, čtyřdveřový Dolphin opět s designem prvního Chevroletu Corvette a také karmínový sedan Rocket, což je plug-in hybrid s karoserií inspirovanou Cadillacem De Ville ze 60. let.
Na technické údaje je výrobce skoupý, u modelu Summer a Dolphin prozradil, že v útrobách pracuje plug-in hybrid se základem v benzinové patnáctistovce. Celkový výkon je 242 kW a točivý moment 550 Nm, součástí pohonu je i převodovka CVT a baterie firmy CATL. Na rozdíl od karoserií ale pohon není výsledkem vlastního vývoje. Výroba všech aut by měla nově probíhat v Nankingu.
Čím je ale bizarní automobilka zajímavá teď, je fakt, že hodlá kopie amerických aut dotáhnout na americkou půdu. Podle Everything Electric, který se odkazuje na samotnou automobilku, se totiž FullGood Motor na podzim objeví na autosalonu v Los Angeles. Přestože americká celní politika Donalda Trumpa (a vlastně celý průmysl obecně) není čínským autům obecně nakloněná.
Přesto by to nemusel být jen planý slib. Na jaře na pekingském autosalonu totiž redakce narazila na ženu, která se představila jako Erelly Cai a podle vizitky jde o spoluzakladatelku a viceprezidentku FullGood Motor. Ta prozradila, že auta mají mít homologaci pro evropský provoz a v plánu je i jejich dovoz. Až (a jestli) se samozřejmě modely, patrně v příštím roce, začnou ve větším objemu skutečně vyrábět. Ambice ale čínské značce nechybí.
Nebylo by to také zdaleka poprvé, co se na autosalonu v LA představí bizarní auta. Třeba před pěti lety se v předsálí výstavy předvedla automobilka Bremach, která chtěla do USA dovážet lokalizované verze ruských off-roadů UAZ Patriot a Pick-up. Pochlubila se dokonce předobjednávkami za desítky milionů korun, jenže kvůli ruské agresi na Ukrajině k dovozu nikdy nedošlo.
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