Spíš síra než benzin: Rafinerie v Rusku vyrábějí palivo „podle normy Euro 3“

Kritický nedostatek pohonných hmot v Rusku přivádí úřady k zoufalým krokům. Tamní rafinerie dostaly vládní svolení k výrobě benzinu s obsahem síry do 150 mg na kilogram, v Česku je přitom limit patnáctkrát nižší. Vysoký obsah síry v palivu při delším používání mimo jiné spolehlivě zničí katalyzátor.
„Aby se zabránilo nedostatku pohonných hmot, vláda povolila některým rafineriím vyrábět benzin a motorovou naftu se specifikací Euro 3 pro domácí trh,“ uvádí ruský deník Kommersant. Toto rozvolnění kvalitativních norem bylo podle zjištění listu schváleno již na podzim roku 2025, nyní ale bylo na neurčitou dobu prodlouženo. „Odborníci poznamenávají, že by to mohlo zmírnit nedostatek pohonných hmot, ale nevylučují rizika pro majitele automobilů, protože v tomto palivu je mimo jiné povolen vyšší obsah síry,“ píše Kommersant.
Síra se nyní může v ruském benzinu vyskytovat v množství 150 mg/kg, u motorové nafty dokonce až 350 mg/kg. V zemích EU přitom pro obě paliva platí limit 10 mg/kg. Vyšší smí být i obsah aromatických uhlovodíků – až 42 procent, oproti 35 procentům v Evropě. Vysoký obsah aromatických uhlovodíků vede mimo jiné k rychlejší tvorbě sazí a snížení životnosti katalyzátoru a lambda sondy.
Ještě větším problémem pro moderní motory je však sirnaté palivo, při jehož spalování vznikají kyseliny způsobující korozi kovových částí, zalepuje jemné vstřikovače a ničí válce. Kromě toho nenávratně poškozuje katalyzátory a filtry pevných částic, takže auto nakonec na případné STK neprojde emisemi. V Rusku však byly na začátku války s Ukrajinou povinné technické prohlídky pro osobní auta zrušeny, vypouštěné emise tedy od té doby nikdo nekontroluje.
Kommersant oslovil nejmenovaného odborníka, podle kterého ani rozhodnutí o rozvolnění požadavků na kvalitu pohonných hmot neřeší problém s jejich nedostatkem. Čtenáři se z jeho úst dozvěděli, že významná část malých rafinerií není schopna poskytnout palivo ani s takto pochybnými parametry, protože „jejich produkty jsou ještě výrazně nižší kvality“.
Podle Národní agentury pro ceny na burze bylo letos k 11. červnu v Rusku prodáno 4,126 milionu tun benzinu, což je o 12,4 procenta méně než za stejné období loňského roku. Ruské rafinerie jsou v posledních měsících častým cílem ukrajinských dronů.
O válce se však Kommersant vůbec nezmiňuje, místo toho opatrně píše, že „vláda hledá opatření ke stabilizaci trhu uprostřed klesající nabídky“: Vývoz motorového benzinu z Ruska je zakázán až do 31. července, letecké palivo se nesmí vyvážet až do konce listopadu.
„V některých regionech byl hlášen nedostatek pohonných hmot na čerpacích stanicích. Například na Krymu a v Sevastopolu byl volný prodej benzinu pozastaven začátkem června, ale později byl na některých čerpacích stanicích obnoven,“ uvádí Kommersant. Nedostatek paliva podle něj hlásí také Krasnodarský kraj a Tatarstán.
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