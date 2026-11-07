Spaní jako v devadesátkách. Česká firma postavila obytný Forman, a dokonce vám ho půjčí

Kdysi to bývalo jedno z nejrozšířenějších aut na českých silnicích. Škoda Forman v 90. letech odtahala téměř cokoliv a mnohé kusy jistě posloužily i jako provizorní obytky. Jenže nejspíše žádného z někdejších majitelů by nenapadlo, že do Formanu vznikne i originální spací vestavba, která navíc spolehlivě přitahuje pozornost na každém veletrhu, kde se objeví.
Při premiéře Škody Peaq v červnu na hranicích Švýcarska a Francie ukázala Škoda tak trochu v tichosti i obytnou verzi elektrického SUV. Na svědomí ji měla firma Obytnaq a dnes paket sestávající z matrace a termoclon, případně dalšího příslušenství na odkládání věcí, nabízí i běžným zákazníkům.
Stejná česká firma nabízí podobné spací přestavby i pro další modely mladoboleslavské automobilky, jejich vlajkovou lodí se ale stal „posel z minulosti“. Už od jara objíždí různé výstavy a veletrhy nenápadná Škoda Forman, kterou byste od originálu odlišili snad jen díky velkému nápisu „Obytnaq“ na bocích karoserie.
Jedná se o auto ze série po poslední modernizaci v roce 1993, tedy s takzvaným „knírkem“ a vzniklé už pod dohledem Volkswagenu. V porovnání s originálem stačilo jen několik změn – a z Formana se stala dostupná obytka.
Sklopená zadní opěradla poskytují dostatek místa pro skládací zakázkovou matraci o velikosti 125 x 190 cm. Aby se vyřešil výškový rozdíl a matrace ležela vzadu rovně, vznikl pod ní úložný prostor na dvě skládací židle, skládací stolek, vařič, zásoby vody a přenosnou baterku. Přesně na rozměry bočních oken pak vyrobila firma Obytnaq termoclony, čímž v případě potřeby vznikne absolutní zatemnění.
Tím, že je matrace skládací, dá se v autě normálně převážet, její rozložení a proměna Formana na obytné kombi pak zabere jen několik minut.
Matrace do moderních modelů Škoda Auto začíná na 11 970 korunách, termoclony se podle modelu pohybují od 6300 do 7900 korun. Kdybychom vycházeli z těchto částek, přišla by přestavba Formanu na nějakých asi 20 tisíc korun. Při cenách ojetých kousků by jeden skoro řekl, že to je více, než kolik stojí auto samotné.
Zajímavé je, že Forman Obytnaq není jen showcarem. Firma ho v jarních a letních měsících běžně půjčuje za 800 korun na den. Aktuálně jsou k dispozici termíny na duben až září příštího roku.
A obytná Škoda Peaq? Základní matrace s výškou 6 cm stojí zmíněných 11 970 korun. Za příplatek se dodává i výška 8 nebo 10 cm, stejně tak se připlácí i za kompaktnější rozkládání nebo kvalitnější materiál čalounění. Termoclony na okna pak stojí 7900 korun.
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